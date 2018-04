Po letech jsem znovu zamilovaná, ale...

Manžel bydlí už několik let u své milenky, ale rozvádět se nechce. Pomáhá nám, bere Zdeničku na prázdniny a vůbec máme dobré vztahy.

Před půl rokem mi praskla voda v koupelně a manžel mi dohodil svého kamaráda instalatéra. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Jen jsem Pavla uviděla ve dveřích, cítila jsem takové zvláštní chvění v okolí žaludku, a když jsem mu nalévala kávu, třásly se mi ruce. Úplně jsem už zapomněla, jaké to je, když člověka zasáhne vášeň.

Ještě ten samý den jsme skončili v posteli. Bála jsem se, nemilovala jsem se řadu let, ale Pavel byl tak přirozený, všechno dělal naprosto perfektně a zkušeně, nikdy předtím jsem nezažila takové vzrušení. Bylo to fantastické.

Následující týdny jsme se scházeli skoro denně tak, aby Zdenička nic nevěděla. Přicházel v noci a nad ránem odcházel a já byla celý den jak ve snách.

Jsem zamilovaná. Jsme spolu už půl roku a pořád je všechno báječné. Pavel není žádný intelektuál jako můj manžel, ale všechno je s ním jaksi jednodušší a snazší. Nefilozofuje, ale ví si se vším rady. Hodně si povídáme, vždycky se domluvíme, říkáme si věci přímo. Vím, že je ženatý, ale s manželkou spolu intimně už dávno nežijí. Má malého syna a kvůli němu se nechce rozvádět.

Teď ovšem řešíme velké dilema. Pavel už se nechce skrývat před mou dcerou, protože chce s námi víc být. Kromě toho jí je už patnáct a není slepá. Ale já mám velký strach. Nevím, jak to přijme a co se stane, když to pak řekne svému otci. Bojím se, aby mi nepřestával dávat peníze.

Jsem si jistá, že bude vyvádět. On sice žije s milenkou, ale nás stále považuje za svou rodinu a nebude chtít dovolit, aby dcera vyrůstala s cizím chlapem. Kromě toho s ženatým Pavlem si budoucnost také plánovat nemůžu, a tak se bojím, že skončím sama a bez peněz. Prosím, poraďte mi:

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 2245