Po injekci proti rakovině děložního čípku některé dívky dočasně ochrnuly

Očkování proti rakovině děložního čípku Očkování proti HPV je určeno dívkám od devíti let. Jako maximální věk pro očkování se uvádí 26 let. Vakcína poskytuje nejenom prevenci proti karcinomu děložního čípku, ale také bradavic zevního genitálu a přednádorových změn. V ideálním případě by mělo být očkování provedeno ještě předtím, než dívka začne sexuálně žít. Je však prospěšné i pro již sexuálně aktivní ženy, které doposud nebyly nakaženy žádným z typů HPV virů obsažených v očkovací látce. Očkování je pouze na lékařský předpis a není hrazeno z prostředků zdravotního pojištění.