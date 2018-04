Po hubnutí si můžete dopřát i zákusek. Jak ale nepřibrat?

"Že se po skončení hubnutí už nikdy pořádně nenajedí, si obvykle myslí lidé, kteří svoji nadváhu a hubnutí v průběhu života řeší příležitostnými dietami. Jejich osobní zkušenost je o tom totiž přesvědčí: když drží dietu, zhubnou, ale když se po jejím skončení vrátí ke svému předcházejícímu způsobu stravování, opět přiberou," říká Gabriela Knosová z brněnského Institutu redukce a prevence nadváhy kompliment.

Tradiční diety nenaučí, jak dále

Problém je podle Knosové v tom, že diety člověka nenaučí, jak přejít na racionální výživu, kdy je možné jíst chutně, moderně, v obvyklém množství a občas si dopřát i nějaký ten menší hřích, aniž by se to odrazilo na hmotnosti. Ti, kteří objeví "tajemství správného stravování", si jídlo vychutnávají a užívají si svoji ideální hmotnost.

Při racionálním stravování, stejně jako při dietě, je zapotřebí kontrolovat denní příjem energie, množství přijatých tuků a jednoduchých cukrů. Odborníci doporučují přijímat pestrou a vyváženou stravu, která má optimální poměr všech základních živin a obsahuje ochranné látky, jako jsou vitamíny, minerály, enzymy a vláknina.

"Klientkám doporučujeme, aby se i po ukončení redukce hmotnosti stravovaly pravidelně pětkrát denně, v krajním případě třikrát denně," říká Gabriela Knosová. Díky pravidelnému příjmu energie předcházejí pocitu hladu, který vede k přejídání.

Jíst můžete všechno, ale vždy s mírou

"I nadále základem jídelníčku zůstávají potraviny s nízkou energetickou denzitou, nízkým a středním glykemickým indexem, obsahem kvalitních tuků a bílkovin, dostatkem vlákniny. Tyto potraviny by měly zabrat větší část talíře, člověk by se z nich měl v podstatě najíst. Potraviny s vyšší energetickou denzitou, vysokým glykemickým indexem a nezdravé potraviny bychom měli konzumovat příležitostně a v malém množství," doporučuje Gabriela Knosová z Institutu kompliment.

To znamená, že při udržovaní hmotnosti můžete jíst sice vše, ale vždy s mírou. Na rozdíl od redukce váhy je možné si bez výčitek čas od času dopřát zákusek, sladkosti nebo smažený řízek. Racionální strava oproti redukční umožňuje zvýšit množství přijaté energie ve formě ovoce, chleba, pečiva a příloh nebo mléčných výrobků.

Záleží samozřejmě na fyzické aktivitě člověka, na věku, zdravotním stavu, pohlaví. Pro tělesnou hmotnost mladého zdravého člověka, který denně manuálně pracuje nebo pravidelně sportuje, nemusí znamenat každodenní příjem například zákusku nebo jiné sladkosti žádné riziko.

Pokud je však charakter práce spíše sedavý a ve volném čase je sportovní aktivita zastoupená jednou až dvakrát týdně, je vhodnější volit potraviny s vysokou energetickou denzitou jen příležitostně, například jednou, dvakrát týdně.

Váhu si udržují čtenářky Iva a Markéta

Zkušenosti s přechodem z redukční na racionální stravu mají také naše dvě čtenářky Iva a Markéta z Brna, které hubly v rámci projektu v Institutu kompliment. Na rozdíl od lidí, kteří hubnou pomocí tradičních diet, měly tento přechod jednodušší.

Do jídelníčku se jim totiž zařazovaly potraviny s vyšší energetickou denzitou postupně, pro každou v optimálním množství a frekvencí v jídelníčku. To umožnilo organismu pomalu se adaptovat na zvyšující se příjem energie a navíc měly čas se naučit s nově zařazenou potravinou nakládat.

Základem je vytvořit si nové návyky

"V průběhu programu, obyčejně od druhé poloviny, redukční jídelníček postupně přechází do racionálního stravování. Cílem je vytvořit nové návyky, a proto již poslední dva až tři týdny jsou klienti plně připraveni na racionální stravování," říká Gabriela Knosová.

Zásadní chybou klasických diet je ukončení k určitému termínu (například 90denní dieta), aniž by byl člověk připravený na stravování po dietě. Více než 90 procent všech "dietářů" se proto v krátkém čase vrací do svých starých kolejí, hlavně proto, že nevědí, jak by měli správně jíst.

Beáta 1. září: 70,60 kg

30. listopadu: 63,00 kg Pas – břicho – boky v cm

Původně: 83-96-107

Po 3 měsících: 74-89-99 Iva 1. září: 80,10 kg

30. listopadu: 71,70 kg Pas – břicho – boky v cm

Původně: 90-99-111

Po 3 měsících: 79-87-103 Markéta 1. září: 73,70 kg

30. listopadu: 64,90 kg Pas – břicho – boky v cm

Původně: 80 – 101- 112

Po 3 měsících: 74-91-100 Beáta: "Přechod na režim udržování váhy je pro mě zatím otázkou budoucnosti. Do dubna bych ještě chtěla zhubnout asi sedm kilo ze současné hmotnosti, protože jsem dříve mívala 55 kilogramů, což byla váha, se kterou jsem se cítila velmi dobře. Do konce roku bych chtěla redukovat na 60 kg, tedy asi 2 kilogramy. Řídím se informacemi, které jsem získala v komplimentu během redukčního programu." Iva: "V rámci režimu udržování váhy uvažuji o některých jídlech ze závodní jídelny - krůtí a kuřecí maso s rýží, omelety se špenátem, těstovinové saláty s masem nebo s tuňákem... Vybrat se určitě dá. Musím říct, že mě samotnou překvapilo, jak jsem za tak poměrně krátkou dobu odvykla některým jídlům. Při hubnutí jsem se musela vzdát některých příloh, anglické slaniny, vepřového, klobásek, salámů, tučných sýrů, zasmažených polévek. A teď, když něco už klidně můžu, ani mě to nenapadne, nechybí mi to." Markéta: "Držím se zásad, které jsem se v Institutu kompliment naučila. Do svého jídelníčku však nyní mohu zařadit více příloh a luštěniny. Nyní jsem s váhou velmi spokojená, mým cílem je udržet ji i přes svátky. Od února bych se ještě k redukčnímu režimu ráda vrátila. V Institutu kompliment mi odbornice vysvětlily, že je vhodné nyní příjem energie zvýšit, tedy vyrovnat jej s výdejem, aby tělo v únoru na snížení energie lépe zareagovalo."

