Po dvou operacích má pacient břicho jako všichni ostatní

Po operaci Martin zůstal místo dvou nocí tři. "Kvůli silnějšímu krvácení jsem šel domů místo v sobotu ráno až v neděli večer. Pro jistotu," říká.

Z operace si nepamatuje vůbec nic, jen jak ho odvážejí na sál, a potom se probudil až na pokoji. "Po probuzení jsem se hodně třásl zimou, sestřičky mi tedy daly dvě deky, a měl jsem velkou žízeň," říká Martin. Dodává ale, že netrpěl velkými bolestmi. "Vše se dalo dobře zvládnout."

Po propuštění ho ale čekají ještě další kontroly. Jedna za 14 dní po operaci. Na té MUDr. Šamudovský, který Martina operoval, kontroluje jizvu a převazuje ránu. "Teď je jizva červená, postupně bude blednout. Odstín ostatní kůže by měla mít tak za půl roku," vysvětlil Martinovi.

Na jizvě měl Martin pásky, které chrání ránu před infekcí a také způsobují mírný tlak na jizvu, která tak zůstává v úrovni s ostatní pokožkou a nezdvihá se. Asi tak za měsíc od kontroly už je možné na další kontrole posoudit celkový stav břicha.

"Ještě asi čtyři až šest týdnů noste stahovací pás. Čtyři týdny i na noc, potom už jen přes den. A vyhýbejte se větší fyzické zátěži," poučil lékař Martina. Stejné je to s obvazy. Martin si je může na chvíli sundat, osprchovat se (ale neležet ve vaně) a zase nandat. Nesmí také ležet na břiše nebo na boku, jenom na zádech. "Na to jsem si chvilku zvykal, protože jsem doteď usínal na boku," usmívá se Martin. Do práce bude moci za šest týdnů.

Druhá operace

Za dva měsíce po operaci je ale jasné, že Martin Bílík bude muset podstoupit ještě korekci – miniabdominoplastiku. Tedy vlastně tentýž zákrok, ale v menším rozsahu. Kůže totiž vlivem gravitace začala ještě trošku povolovat. Musí se ale počkat alespoň 3 až 4 měsíce, než se definitivně "usadí".

Koncem září se tedy Martin Bílík vrací do Asklepionu a těsně před zákrokem mu MUDr. Šamudovský ještě vysvětluje vše potřebné. "Když jsme operovali na jaře, zredukovali jsme kůži co nejvíc to šlo. Postupem času vlivem gravitace tkáň poklesla. Zastavila se v oblasti původní jizvy. Teď tedy přistoupíme k závěrečné fázi, po které už tento val nevznikne. Kdybych při první operaci odstranil ještě centimetr navíc, nedal bych horní a spodní část břicha k sobě. A pokud ano, byl by tam tak velký tah, že by okraje rány znekrotizovaly."

Upozornil ještě Martina, že nejspíš bude potřeba udělat řez ještě v horní části nad pupíkem, aby se právě zamezilo dalšímu poklesu kůže, které je v této horní části také více. Martin souhlasí, a tak nic nebrání tomu, aby další operace začala.

MUDr. Šamudovský postupoval v podstatě stejně jako při první operaci. - více zde

Protože bylo potřeba, aby se kůže opět nezačala uvolňovat, musel MUDr. Šamudovský přistoupit k rozšíření řezu i nad pupík, odkud také odebral tkáň. Vzal ještě půl kila v rozsahu asi dvanáct centimetrů.

Bez kůže je mi líp

Pět týdnů po operaci se Martin Bílík dostavil na kontrolu. Jizva je ještě dost červená. "Děláte tlakové masáže?" ptá se ho MUDr. Šamudovský. "Dělám, dvakrát denně," říká Martin. To je však málo. "Říkal jsem vám, abyste je dělal minimálně desetkrát denně. Ta jizva se potom hojí mnohem lépe a rychleji. Takže místo do roka budete mít jizvu vybledlou a měkkou jako ostatní kůži za půl roku," připomněl lékař.

"Jizva je teď ještě tužší, asi jako by v ní byl natažený drát. A když je jizva tuhá, víc také bolí. Proto je hlavně ve vašem zájmu, ne v mém, abyste provádel tlakové masáže častěji," dodal MUDr. Šamudovský. Pak požádal sestřičku ještě o malou jehličku, kterou "vypíchl" malé zbytky stehů, které v jizvě po operaci zůstaly. Stahovací pás bude muset Martin Bílík nosit ještě asi dva týdny.

"Teď se mi žije mnohem líp. Hlavně při fyzické aktivitě je to hodně znát. Nikde mi nic neplandá a nejsem tak unavený," tvrdí Martin Bílík poté, co se po kontrole oblékne. Jak by ne, nosit navíc ještě skoro kilo a půl na břiše má na vše vliv.

Jídlo prý Martina stále láká, ale po všem, co prožil a co podstoupil, se udrží. "Snažím se, i když mám někdy velké chutě. Ale když už jsem se dostal až sem, tak se budu hlídat a kontrolovat," tvrdí odhodlaně.

Rozloučí se s lékařem a sestřičkami a dodá: "Rozhodně toho nelituju. Operace splnila moje očekávání!"