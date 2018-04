Po čem ženy touží: známe recept na ideálního partnera

1. Smysl pro humor

Umění ženu rozesmát ocení snad každá. Humor je dokonce to, co nezadané dámy při otázce, co je na mužích nejpřitažlivější, uvádějí na prvním místě. Jakákoliv ptákovina, která partnerce vyloudí úsměv na tváři, se počítá. Vyplatí se i riskovat s použitím humoru, protože české ženy smysl pro humor nejen ocení, ale také samy mají.

2. Pleš ani menší bříško nevadí, obezita ano

Ženy jsou připraveny muži daleko více odpustit na jeho vzhledu než muži ženám. Menší bříško pro něžné pohlaví není překážkou. Mnohé z nich považují muže bez vlasů za velice sexy, přestože pro ně samotné může být tento zdánlivý nedostatek traumatem. Zbytečně. Na druhou stranu čisté boty, košile, opravený chrup a použití antiperspirantů je něco, bez čeho se u partnera obejde jen málokterá.

3. Muž vyšší než žena

Ženy od nepaměti hledají u muže pocit bezpečí a ochrany. Není tedy asi překvapením, že chtějí, aby je zhruba o 10 cm přerostl. Také proto, že se rády cítí ženami a do vysoké společnosti vyrážejí na vysoké noze, tedy na podpatcích. Ty, které menší muže doma mají, si často povzdychnou, že boty s podpatky musely vyměnit za balerínky. Muž, který vyšší ženu sám "snese a unese", jí balerínky jistě mnohonásobně vynahradí.

4. Charizmatický gentleman

Otevřít dveře, dát společenskou přednost, pomoci do kabátu, zaplatit za kafe, to je chování, které potěší každou ženu. Na charizma neexistuje recept. Dát však ženě pocit, že je vážená dáma, rozhodně nemusí být marnou cestou k jejímu srdci.

5. Aktivní optimista

Stěžovat si na všechno a na všechny je tak trochu naším národním sportem. Stejně jako večer zalehnout s novinami na gauč a pustit si televizi. Proto mužem snů je aktivní chlap, který není škarohlíd. Do života celkem příjemná kombinace, že? Neotřelý nápad na první rande či výlet s překvapením je něco, co žena ocení.

6. Přiměřené ekonomické zázemí

Muž nemusí být nutně bohatý. Ženy hledající partnera se s námi často dělí o zkušenost, že vyšší příjem muže pomáhá především jeho vlastnímu sebevědomí a spokojenosti. Přiměřené finanční zázemí je tedy pro vztah ta lepší varianta.

7. Peníze přidávají na sex-appealu

Finančně lépe situovaným pánům jsou ženy připraveny nějaké to kilo navíc, nižší postavu, větší nos či dominantnější povahu odpustit.

8. Selský rozum

Nemusí být zrovna Einstein. Leckdy příliš vysoká inteligence může být naopak překážkou. Především tehdy, pokud není vysoké IQ kombinováno alespoň s přiměřenou sociální či emoční inteligencí, tedy EQ. Ale přirozený selský rozum je k nezaplacení.

9. Vyřešená vztahová minulost

Pokud si muž z minulých vztahů nese zranění, nemá dořešený rozchod či stále myslí na partnerku, která jej opustila s někým jiným, je to něco, co brání rozvoji nového vztahu. Je dobré minulost uzavřít, vypořádat se s ní a teprve poté jít do něčeho nového.

10. Chemie

Je to něco, co neovlivníme, zároveň je pro vztah naprosto zásadní. Vědci se stále zabývají tím, co vzájemnou přitažlivost nejvíce ovlivňuje, a jsou to skutečně především geny. Muži sami nejvíce reagují na vizuální impulsy. Velká část žen pak jako primární smysl využívá čich. Je nemožné ovlivnit geny, ale příjemná vůně může být pro ženy neodolatelná.