Po čem opravdu touží? Muži chtějí prsaté baculky, ženy něžné chlapáky

"Viděli jsme víc porna než Hugh Hefner," napsali ve svém blogu na webu Psychology Today neurovědci z Bostonu Ogi Ogas a Sai Gaddam.

"Nevzrušenýma očima jsme pročítali a sledovali celosvětově nejoblíbenější druhy i autory erotiky: BBW (big blond women = velké blondýny), pornorežiséra Michaela Lucase, spisovatelku Lauren Daneovou, pornoherce Seana Codyho, JR Wardovou, mokré tričko i medvědy! Toho bylo! O všem jste určitě ani neslyšeli, ale možná některé z nich znáte. A docela intimně."

Vědci analyzovali miliardu hledaných výrazů na internetu, milion webových stránek, milion erotických videí, milion erotických příběhů, milion inzerátů a desítky tisíc digitalizovaných romantických novel. Všude tam hledali odpovědi na to, po čem muži a ženy touží. Skutečně touží.

Pracovali totiž s tím, co lidé opravdu a bez uzardění zadávají do internetových vyhledávačů. Poprvé se vědci nemuseli obávat, že si lidé ty nejtajnější tužby a erotické fantazie nechají pro sebe, což se dosud v anketách a průzkumech stávalo, i když byly anonymní. Tentokrát to bylo na ostro.

Svoje poznatky pak porovnali se zjištěními neurovědy, klinické psychologie, studiemi o zvířecím chování, neurologických vadách a sexuálním výzkumem a v roce 2011 to všechno shrnuli do knihy A Billion Wicked Thoughts (Miliarda hříšných myšlenek). A nestačili se divit.

O heterosexuálních mužích zjistili třeba tohle:

● mají raději ženy s mírnou nadváhou než vyloženě hubené (i když jsou neustále bombardováni obrázky útlých modelek)

● porno se čtyřicátnicemi, padesátnicemi a šedesátnicemi rádi nesledují jen starší, ale i mladíci (dokonce se objevuje specialita – porno s výrazně staršími ženami)

● mají v oblibě fantazie o jiných mužích spících s jejich manželkami

● a ze všech částí těla vyhledávají heterosexuálové nejčastěji prsa, ale hned na druhém místě se překvapivě umístilo to, co nejvíce vyhledávají homosexuální muži – penis, až za ním skončily ženské pozadí a chodidla

O heterosexuálních ženách přišli na následující:

● mají raději vyprávění a příběhy než obrázky nebo videa (vizuální erotiku preferují ženy s vyšší sexuální energií, vykazující vyšší sociální agresivitu a větší schopnost riskovat)

● mezi příběhy vyhledávají nejvíce ty, kde maskulinní muži odhalují svou něžnou stránku a provozují sex (dominance se může projevovat i mocenským postavením nebo bohatstvím)

● on-line erotika bývá pro ženy společenskou záležitostí (zatímco muži porno sledují osamoceně)

Mezi svá nejvýznamnější zjištění Ogas a Gaddam zařadili poznatek, že dosud rozšířená domněnka psychologů o podobnosti ženské sexuality a sexuality homosexuálních mužů je chybná. Co se týče porna, jsou gayové úplně stejní jako heterosexuálové: preferují fotky a videa před vyprávěním, dokonce vyhledávají zhruba stejné části těla.

Liší se v jediném: předmětem zájmu gayů je muž. A tak oběma skupinám mužů na svém blogu radí, jaké porno mohou sledovat dohromady. Ženám zase vysvětlí, proč jim tolik učaroval román 50 odstínů šedi.