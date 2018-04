Po bandáži žaludku se Lenka zbavila tuku i kůže. A zamilovala se

První pohled dopadl na jedničku - Lenka se jako vždycky usmívá a moc jí to sluší. Od naší poslední schůzky se toho změnilo dost.

Leden 2009 Třiadvacet měsíců po bandáži žaludku je Lenka Špilajová (25) z Prahy lehčí o 40kg.

Je znovu viditelně štíhlejší, na sobě má přiléhavý rolák a skládanou minisukni. Něco takového by si v dobách, kdy se valila pražskými ulicemi jako stodvacetikilový kolos, mohla jen těžko dovolit. Ostatně nad takovou garderobou by asi váhala ještě i loni v létě.

Novinek má plno, slova z ní tryskají jako gejzír. Posuďte sami: je po plastické operaci břicha, našla si novou práci, je čerstvě zamilovaná a s novým přítelem se nedávno nastěhovala do nově pronajatého bytečku, který si právě zařizují. Ale nepředbíhejme.





Z konzultace vzešel termín

"Loni na podzim jsem měla trochu krizi. Měnila jsem zaměstnání, pobolíval mě žaludek, skoro jsem nejedla, jenom jsem pila, a přece váha nešla dolů. Na břiše mi zůstával ošklivý faldík a já nevěděla, co s ním. Prostě jsem měla starosti a zase jsem se trochu přestávala mít ráda a to nebylo dobře," vzpomíná Lenka.

Tehdy začala uvažovat o plastické operaci. Nejdříve sháněla informace na internetu. "Zní to možná divně, když už mám za sebou bandáž žaludku, ale já se fakt strašně bojím bolesti. Tak jsem hledala hlavně různé ohlasy pacientů, kteří tím prošli," vypráví.

"Moc jsem se toho ale nedozvěděla. Snad jen to, že každý to cítí jinak, protože má jinde onen pověstný práh vnímání bolesti. Pak jsem se tedy rozhodla osobně navštívit plastického chirurga. Tehdy poprvé, bylo to v říjnu, jsem se tam šla spíš jen tak poptat, než se na něčem konkrétním domlouvat. Ale dopadlo to jinak."

Doktor Patrik Paulis Lenku pochválil za proměnu a termín operace stanovil hned na 14. listopadu. Po nezbytných předoperačních vyšetřeních jí lékař na plastické chirurgii v ISCARE odstranil z břicha 42 centimetrů kůže, která vážila 1,5 kg. Při dotvarování pomocí liposukce přišla Lenka ještě o čtyři litry tuku.





Bála se bolestí

"Břicho jsem měla po zákroku znecitlivělé, takže jsem ho necítila vůbec. Jestli mě něco doopravdy bolelo, byla to záda," říká Lenka.

Tři týdny byla oteklá, polehávala a připadala si jako obrovská vodní matrace. Chodit mohla jen pomaličku a v předklonu, aby nenamáhala jizvu.

To všechno se prý ale dalo ještě vydržet. "Horší bylo, že jak jsem musela mít po operaci v posteli stále trochu pokrčené nohy, tak se mi vytvořila v podkolení sraženina, která vyústila v trombózu. K tomu se ještě přidal zápal plic a to už jsem fakt obrečela," přiznává upřímně.

Do nového roku, kdy měla Lenka domluvený nástup na místo sestřičky v soukromé zubní ordinaci, se naštěstí dala do pořádku. A konečně to hlavní: když nabrala sílu a začala zase pravidelně jíst své obvyklé miniporce, váha začala opět klesat.

Hodně pomáhal nový přítel

Nový přítel - jak se záhy dozvídáme - tak úplně nový zase není. Potvrdilo se totiž přísloví o největší tmě pod svícnem.

"Skoro dva roky jsme spolu kamarádili. Tedy už v dobách, kdy jsem byla hodně silná. Byl tím, komu jsem se mohla vždycky takříkajíc vybrečet na rameni, když mi bylo zle. Svěřovala jsem se mu i se svými trabli z předchozích vztahů. Že jsem se mu líbila už tehdy, jsem nevěděla. A že i pro mě znamená mnohem víc, než jsem tušila, nějak přirozeně vyplynulo před několika měsíci," vysvětluje Lenka a pochvaluje si, jak je na ni přítel hodný.





"Měl o mě strach, když jsem byla v nemocnici. Bere mi z rukou těžké tašky, otevírá mi dveře. Dohlíží na to, abych pravidelně jedla, a má radost, když mi chutná. Mnoho věcí s ním prožívám poprvé. Je to super, je nám spolu moc dobře. Abych nezapomněla, také mi často říká, jak mi to teď sluší," usmívá se šťastně.

Kus baby, která budí pozornost

Nutno ovšem dodat, že ze strany jejího partnera nejde o plané lichotky filtrované růžovou optikou všech zamilovaných. Z Lenky je totiž opravdu to, čemu se lidově říká "kus baby", za níž se leckdo na ulici rád otočí.

"No a vidíte, zrovna na tohle si zvykám docela dost těžko. Víte, oni na mě vždycky lidé všude zírali, ale bylo to jiné a já si stále musím připomínat, že už přece nebudím pozornost těmi svými sto dvaceti kily," tvrdí.

A připouští, že si zvyká, i když jí to moc nejde.

"Když se na mě třeba na ulici někdo podívá nebo usměje, mám stále tendence se zkoumat, jestli něco se mnou není v nepořádku. Třeba jestli nejsem nějak špatně namalovaná nebo učesaná, nekouká mi nějaký podolek nebo tak něco," vysvětluje Lenka s odzbrojujícím úsměvem, jímž by se uživila i v reklamě na zubní pastu.

Po rehabilitaci je třeba cvičit

Pak ale přeci jen ještě na chvilku zvážní, když začne nahlas přemýšlet, co ji v nejbližší době ještě čeká: "Teď se musím zbavit zbytku otoků a dát si do pořádku páteř, která dostala zabrat. Proto mě čekají zdravotní rehabilitace a masáže. Už nechci dál moc hubnout. Stačilo by mi ještě sundat nějakých pět šest kilo, ale spíš bych potřebovala celkově zpevnit. Jakmile to půjde, chtěla bych postupně přidat nějaká cvičení na tvarování a posílení svalstva. No uvidíme."