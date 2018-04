Plzeňské roštěnky

6 roštěnek

3 párky

2 cibule

2 lžíce hladké mouky

2 lžíce másla

sklenka světlého piva

1 lžička sladké papriky

bobkový list

pepř

sůl

olej

Do výpeku vmícháme papriku, podlijeme vodou a když se omáčka vaří, vložíme do ní roštěnky, dáme je do horké trouby a pod pokličkou podusíme doměkka. Pak roštěnky opět vyjmeme, dáme na teplo, omáčku vydusíme do tuku, vmícháme mouku, osmahneme ji, podlijeme vodou, rozšleháme, přidáme pivo, bobkový list a omáčku dobře provaříme. Na oleji osmažíme do kříže nakrojené párky a na kolečka nakrájenou druhou cibuli. Roštěnky na talíři přelijeme omáčkou a jednotlivé porce ozdobíme osmaženou cibulkou a párky. Podáváme s opékanými brambory nebo s bramborovou kaší.