OBRAZEM: Jak nosit kila navíc? Inspiraci hledejte u slavných boubelek

10:53 , aktualizováno 10:53

Pro mnoho žen je oplácaná postava důvodem k tomu, aby se co nejvíce zahalily a splynuly s davem. Plus size modelky a macaté hvězdy šoubyznysu si však ze svých tvarů vrásky nedělají a rády ukážou, co jim příroda nadělila. Třeba modelka Tabria Majorsová holduje hlubokým výstřihům a svůdné krajce.