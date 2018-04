Plné tvary lákají. Plus size modelky hvězdami sociálních sítí

Dlouhá léta byly v kurzu vyzáblé modelky, jejichž míry byly průměrné ženě vzdálené asi jako cesta do vesmíru s Bradem Pittem na palubě. Také módní řetězce svoji nabídku přizpůsobovaly tomuto ideálu a často nenabízely větší velikosti.

Jenže jak se zdá, trend vyhublých žen, které vypadají jako ezoterické víly, pomalu odeznívá. Přestože jsou stále žádaným artiklem luxusních módních domů, veřejnost k nim už tak přívětivý postoj nemá. Dost možná proto, že spíše než obdiv nad tím, jak jsou krásné, budí starost, zda nepotřebují najíst.

Není divu, že mnohem více pozornosti, než klasické modelky s velikostí XS a méně, budí modelky kategorie plus size. Dost možná proto, že jsou pro většinu lidí ztělesněním každodenní reality. Skutečné ženy, která obléká běžnou konfekční velikost. A vedle známé Ashley Grahamové se objevuje čím dál více krásných žen s plnými tvary na titulcích prestižních magazínů, v kampaních módních značek i na sociálních sítích.

Nejslavnější plus size modelka Ashley Grahamová. Plus size modelka Jordan Woodsová. Plus size modelka Candice Huffineova.

Své o tom ví britská modelka Saffi Karina, která má na Instagramu téměř 100 tisíc fanoušků, kteří jí píší nadšené komentáře. „Dokážeš krásně prezentovat krásné ženské křivky! Velmi jsi mě inspirovala, abych se i já cítila žensky,“ zní jedna z pochvalných reakcí. Saffi se úspěšně živila jako klasická manekýna, ale jakmile se jí žensky zakulatily křivky, agentura s ní rozvázala spolupráci. Po šesti letech mimi modeling se přihlásila do jiné agentury jako plus size modelka. A začalo se jí velmi dařit.

Plus size modelka Saffi Karina si užívá na Bahamách. Plus size modelka Saffi Karina zosobňuje ženu, kterou můžete potkat na ulici. Jezte s chutí ovoce a budete krásné jako plus size modelka Saffa Karina.

Dokonce natolik, že před necelými čtyřmi lety založila v Londýně iniciativu, která podporuje modelky s oblými křivkami. „Cílem projektu je dodat odvahu, podporovat a vzdělávat mladé ženy, aby se nestyděly jít s kůží na trh. Snažíme se podporovat pozitivní image těla a působit jako vzor pro ženy, které mají pocit, že vyzáblost je jedinou vstupenkou do světa módy,“ prohlásila Saffi Karina v rozhovoru pro list Daily Mail.

Krásná Myla Dalbesio řádí ve vlnách. Myla Dalbesio Svůdná Myla Dalbesio má sex appealu na rozdávání.

Odvahu prostorově výrazným ženám chce dodat i Myla Dalbesiová. Modelka, která je sama vášnivou fotografkou, má za sebou mimo jiné práci pro značku Calvin Klein. Naposledy o sobě dala vědět, když nafotila kampaň spodního prádla pro Sports Illustrated Swimsuit, ke které vzniklo i velmi sexy video. „Tahle práce byla můj sen a já jsem velmi hrdá, že se to podařilo. Doufám, že budu moci být příkladem pro ostatní ženy, aby byly silné, sebevědomé a nebály se ozvat,“ vzkazuje Myla.

VIDEO: Plus size modelka si zahrála v reklamě na plavky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další plus size modelkou, která může leckoho inspirovat, je Australanka Bree Warrenová. Vášnivá surfařka se nikdy nesnažila zapadnout do žádných škatulek, ani to nikdy nechtěla. „Šla jsem vlastní cestou. Jsem vysoká a mám široká rameny i boky a velkou nohu, nikdy bych nemohla být mainstreamovou modelkou. A nikdy jsem to ani nezkoušela. Od 18 let je mé tělo stále stejné a módní průmysl to vítá,“ sdělila v rozhovoru pro list Telegraph.



Plus size modelka Bree Warrenová se rozhodně nemá za co stydět. Surfování je pro Bree Warrenovou velkou vášní, dokonce o něm píše blog. Plus size modelka Bree Warrenová na jedné z pláží v australském Sydney

Označení plus size ji připadá hloupé. A to proto, že kdokoliv má konfekční velikost větší než 10, je označován jako plus size, přitom nejvíce práce mají modelky od velikosti 14 do velikosti 18. „To je normální a zdravé váhové rozpětí a některé z těchto žen jsou v neuvěřitelné kondici, která nemá s obezitou nic společného,“ říká úspěšná modelka.

VIDEO: Plus size modelka ukázala novou kolekci prádla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle ní nejde o to, jestli má někdo nadváhu či podváhu, ale o respektování rozdílů. „Je třeba, aby v módě bylo více velikostí a tvarů, potřebujeme, aby si s ní móda vyhrála,“ říká Bree. Na sociálních médií odstartovala kampaň, která se snaží, aby modní značky více pracovaly s designem pro ženy různých křivek a velikostí.



Modelka Hayley Hasselhoffová ve svém vlastním modelu. Kolekce vznikla společně se značkou Elvi, která se specializuje na oblečení v nadměrných velikostech. Modelka Hayley Hasselhoffová Modelka Hayley Hasselhoffová ve svých vlastních modelech, které vznikly společně se značkou Elvi.

Také Hayley Hasselhoffová, dcera slavné hvězdy seriálu Pobřežní hlídka, se dala na dráhu úspěšné plus size modelky. A snaží se povzbudit všechny ženy, které vybočují nad rámec průměrného velikostního rozpětí. Společně s britskou značkou Elvi dokonce uvedla na trh kolekci, která odráží její vlastní styl. Minimalistické modely kladou důraz na střih a jsou k dostání až od velikosti 14 do velikosti 26. „Chtěla bych dát všem dívkám, které mají nadměrnou velikost, možnost koupit si kvalitní kousky, které jim přesně sednou,“ svěřila se Hayley listu Daily Mail.