Lékaři jí řekli, že nebude chodit, i přesto se stala modelkou

Katie z britského Newcastlu nejdříve dlouhá léta trpěla obrovskou bolestí zad a lékaři neměli tušení, co ji způsobuje. Po mnoha vyšetřeních se ukázalo, že trpí spinální stenózou, která postihuje především osoby v důchodovém věku.

Navíc jí lékaři oznámili, že je zde velká pravděpodobnost úplné paralýzy. Strašili ji tím, že už zřejmě nebude chodit. „Vždycky jsem bývala velmi aktivní. Sportovala jsem a pravidelně se hýbala a pak najednou přišli lékaři s tou strašlivou diagnózou a já jsem si říkala, co budu dělat,“ svěřila se Katie v rozhovoru pro britský server Daily Mail.

Od bolesti zad se Katie dostala až k částečné nehybnosti. Měla problémy udělat i pár kroků. Najednou se neobešla bez pomoci a musela mít berle. Páteř jí tlačila na míchu a měla problémy s celkovou hybností těla. Tehdy si však řekla, že se nemocí zlomit nenechá.

Musela podstoupit operaci, po které se probrala kompletně ochrnutá. Ale ani tehdy to nevzdala a krůček po krůčku se vracela zpět do formy. Nikdy už to nebude takové jako dřív, ale dokáže se alespoň hýbat. Ačkoli je smířená s tím, že berle už nikdy neodloží.

„O něco později po operaci mi kamarádka navrhla, ať zkusím modeling, tak jsem s ní udělala pár obrázků. Ona je pověsila na web a než jsem se nadála, volali mi fotografové a lidi od různých značek, že o mě mají zájem,“ pochlubila se.

Byla by ráda, kdyby si z jejího příběhu vzali příklad lidé, které postihlo něco podobného. Katie vzkazuje: „Nikdy se nevzdávejte.“