Nová Ashley Grahamová? Boubelka v negližé je módní hvězdou kampaně

Uspět ve světě modelingu dříve znamenalo nejen mít ostré lokty, ale především štíhlou a hezky stavěnou figuru. Ale časy se mění a čím dál častěji se v módním průmyslu uplatňují i dívky s pěkně zaoblenými křivkami.

Posledním objevem módního průmyslu je i plus size modelka Ashley Alexissová. Přestože nosí oblečení, které odpovídá evropské velikosti 42 až 44, na nedostatek zakázek si rozhodně stěžovat nemůže. Kráska z Los Angeles je aktuální hvězdou vánoční kolekce spodního prádla britské značky Lovehoney. Na žhavých snímcích pózuje v krajkovém topu a podvazcích nebo punčochách a kalhotkách odhalujících téměř celý zadek.

Kolekci navrhovala designérka Heather Mercerová, jež spolupracovala se značkami Marks & Spencer a La Perla. Koncipovala ji tak, aby si v ní i obyčejné ženy se svými nedokonalostmi těla připadaly sexy.

„V každém kousku z kolekce jsem se cítila velmi dobře. Měla jsem velikou radost, že mám na sobě něco, co konečně lichotí mým křivkám a dělá mě přitažlivější. Když se na sebe ženy podívají do zrcadla, určitě si řeknou, jak jim to ohromně sluší,“ prohlásila Ashley Alexissová pro britský deník Metro.

Lovehoney.de (Twitter) @Lovehoney_de Ashley Alexis ist nicht nur das Gesicht unserer neuen Moonlight Kollektion - nein! Wie ihr seht, gefällt ihr unsere Adore Me Corsage sehr. https://t.co/mBvnX7EIs6 https://t.co/CUwRHMDNoJ odpovědětretweetoblíbit

Modelka se objevila i ve fotoeditorialech časopisů Elle, Maxim a Playboy. Má také vlastní značku plavek a sportovního oblečení určenou prostorově výrazným ženám. A snaží se šířit poselství, že krása není o kilech. Jak se zdá, tak se jí to daří. Její instagramový účet sleduje 1,2 milionu lidí a fanoušci stále přibývají. Mnozí ji také přirovnávají ke známější kolegyni a jmenovkyni Ashley Grahamové.