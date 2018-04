Nadměrné? Nádherné. Obliba plus size modelek stoupá i v Česku

Právě na to jsme se ptali Barbory Bartákové, kterou zastupuje agentura Incoming Talents. Čtyřiadvacetiletá Barbora patří mezi několik desítek českých modelek, jimž se říká plus size nebo curvy models. Je také jednou z nejúspěšnějších, objevila se v české ELLE i na obálce britského SLiNK Magazine, pravidelně spolupracuje s italskou luxusní značkou Marina Rinaldi. O kariéře, jako je ta její, marně sní spousta dívek s velikostí 36 a méně. Ona přitom nosí oblečení nadměrné velikosti – s cedulkou 42.

Jestli vás předchozí věta rozčílila, gratulujeme. Přesně o to nám šlo. To, že se v dnešní době zcela běžná "dvaačtyřicítka" považuje za nadměrnou, vyznívá totiž tak trochu absurdně. Nabízí se otázka, co je v takovém případě normální. Jenže: má vůbec slovo "normální" v našem slovníku ještě co dělat?

Přehlídkovým molům i módním kampaním letos vládne Britka Cara Delevingne, která se v modelingu prosadila i přes atypické rysy a pro modelku poměrně malý vzrůst - zdroje uvádějí 173 až 176 cm. Na přehlídkách dámské módy už nějaký ten pátek předvádí srbský model Andrej Pejić a hvězdou pánských fashion weeků je Švédka Erika Linderová. A modelkou roku 2013 se stala Kate Uptonová, která se pyšní oblými tvary a (ano, nadměrnou) velikostí 38.

V Česku se podle Barbory Bartákové experimentů ještě pořád bojíme. Pravidla módního světa jsou nastavená jasně – ale pomalu, téměř nenápadně se daří je bořit. "Je to lepší a lepší," myslí si Barbora. "V zahraničí už dlouho existuje rozdělení na regular size a plus size modelky. Tady to bývalo jinak. Odmala mi říkali, že mám hezký obličej, ale moje tělo požadovaným mírám nikdy neodpovídalo. Ani mě nenapadlo, že bych se jednou mohla modelingu věnovat."

Dostala se k němu vlastně dílem náhody. "V rádiu jsem zaslechla reklamu na novou agenturu, která brala i silnější postavy. Poslala jsem jim fotky, šla na casting – a líbila jsem se." Od té doby Barbora urazila kus cesty. Naučila se chodit na přehlídkách, fotila pro prestižní časopisy, podívala se i do Kapského města. "I když jen na čtyři hodiny," směje se.

Modelingem se ale neživí – tedy zatím. "V Česku to ani nejde, finanční ohodnocení je asi tisícinásobně menší než za hranicemi," říká s nadsázkou. "Proto taky s přítelem plánujeme stěhování, nejspíš do Londýna. Stejně většinu nabídek dostávám z ciziny, plus size modeling je tam zajetý a tomu odpovídají i možnosti."

Bářin sen? "Titulka americké Vogue by mě asi neurazila... Ale pro začátek by mě potěšilo vidět se na billboardech v kamenném obchodě. A přála bych si zúčastnit se velké módní přehlídky v New Yorku," prozrazuje s úsměvem.

Úsměv, to je ostatně typický atribut, podle kterého poznáte plus size modelky od těch, kterým Barbora s oblibou říká "minus size". "Castingy míváme společné, ale mám pocit, že mezi nimi panuje mnohem větší rivalita a nenávist," tvrdí. "Není se taky čemu divit, jsou už tak dost štíhlé a agentury je stejně nutí hubnout. Taky bych byla protivná, kdybych se celý život trápila tím, že musím mít velikost XS, protože S už je moc."

