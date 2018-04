Plomba hrazená pojišťovnou vydrží méně, tvrdí zubaři

Placení v zubařské ordinaci často provázejí zmatky. Pacienti dnes mají nárok na "obyčejnou" plombu ze zdravotního pojištění. Stomatologové ji často rozmlouvají s tím, že existují i modernější metody, jak se postarat o zubní kaz.

Rozdíly mezi plombami

Amalgám, z něhož se vyrábí plomba "na pojišťovnu", je ručně míchaný. To znamená, že ho stomatolog či sestra vyrobí přímo v ordinaci a záleží zejména na tom, jak jsou zkušení. Musí dodržet správný poměr amalgámové slitiny a rtuti, jinak plomba v ústech dlouho nevydrží, stejně tak musí správně odhadnout, jak dlouho hmotu míchat. Může se stát, že sestře nebo lékaři ujede ruka. Pak se stane, že se častěji ulamují kousky hmoty a kolem plomby vznikají druhotné kazy.

Na co máte nárok Jestliže má zubař smlouvu s pojišťovnou, máte nárok na dvě preventivní prohlídky ročně. * Při první prohlídce udělá rentgenové snímky, jestliže je to potřeba.

* Prohlédne dásně, upozorní na záněty, očistí zubní kámen a vysvětlí, jak se o zuby starat.

* Pojišťovna dále hradí takzvané nedózované amalgámové plomby, trhání zubů a základní čištění kořenových kanálků.

* Hrazená je první pomoc při úrazech zubů.

* Celkové zubní náhrady s pryskyřičnými zuby a neprůhledným patrem (hrazeno 1x za 3 roky)

* Část ceny korunek, fixních můstků (1x za 5 let) a částečných snímatelných náhrad (1x za 3 roky)

Modernější amalgám je šetrnější

U modernějšího amalgámu, nazývaného také kapsovaný nebo dózovaný, tyto problémy odpadají. Jednoduše proto, že výplňový materiál míchají stroje, u nichž se dá zadat přesný čas. Každá taková plomba má stejnou kvalitu, kterou výrobce může garantovat.

Za modernější amalgámovou plombu zaplatíte kolem 400 korun, už se považuje za nadstandard. Cena však vždy záleží na konkrétním lékaři a hlavně času, který plombováním stráví. Je rozdíl, zda je to malá plomba na krčku, nebo zda lékař musí vymodelovat kus zničeného zubu.

Výše platby se liší také podle toho, ve kterém městě žijete. V Praze a větších městech jsou ceny vyšší než na venkově. Platí, že k dózované plombě se stomatologové přiklánějí také proto, že když se vyhnou míchání v ordinaci, neuvolňuje se tolik rtuti, která by mohla ohrožovat jejich zdraví.

Bílá plomba se hodí na malé kazy

Další variantou jsou takzvané bílé plomby. Zhotovují se z několika druhů nekovových výplňových materiálů, které jsou k dispozici v mnoha barevných odstínech. Napodobí barvu a odstín zubů. Vedle volitelné barvy, tedy hlavně estetického přínosu, je výhodné, že k zubu zjednodušeně řečeno přilne a není třeba tolik vrtání jako při plombování pomocí amalgámu. Bílá plomba tedy "spotřebuje" méně zubní tkáně.

Ne pro každého je tato plomba výhodná. Bílé plomby jsou méně odolné a nehodí se na větší kazy, v těch se mohou snáze poškodit. Při malých defektech a správné hygieně to nehrozí. Dá se říct, že ten, kdo chodí pravidelně k zubaři, vůbec nemusí spoléhat na amalgámové výplně. I díky rentgenu může stomatolog na kaz přijít už ve velmi raném stadiu a může k ošetření vybrat mnohem šetrnější metody.

Nevýhodou bílé plomby může být její cena. Opět záleží na velikosti a stavu kazu, nicméně podle prezidenta České stomatologické společnosti Pavla Chrze se rozpětí cen bílých plomb pohybuje mezi 500 až 1 500 korunami za jeden zub. Existují také lidé, kteří jsou alergičtí na pryskyřice, z nichž jsou plomby vyrobené.

Česká stomatologická komora navrhuje, aby politici změnili zákon a pacienti platili za každou amalgámovou plombu. Děti do 18 let a senioři nad 65 let by i nadále měli ručně míchané amalgámové plomby na pojišťovnu. Politici se zatím na návrh dívají skepticky.

Co si hradíte sami Stomatolog vám může nabídnout také nadstandardní variantu, mnohdy modernější, kterou si musíte zaplatit zcela sami. Většinou jsou to tyto výkony: * lepší amalgámové a bílé plomby

* čištění kořenových kanálků modernějšími metodami

* bělení zubů

* aplikace zubních implantátů

* preventivní pečetění zubů proti vzniku kazu

* dostavba chybějících částí zubu před zhotovením korunky takzvaným skloinomerním cementem

Kde si stěžovat

* Lékař by měl před každým zákrokem vysvětlit, na jaký problém narazil a jaké jsou možnosti ošetření. Pokud zákrok hradí pojišťovna, měl by to říct.

* Pokud si chcete stěžovat, že si lékař vzal peníze, aniž na to měl nárok, obraťte se na Českou stomatologickou komoru. Stížnost se podává písemně na adresu Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2. Stěžovat si můžete také na nekvalitní práci. Zkuste se však nejdříve s lékařem dohodnout, aby spor nemusel skončit až u soudu.

* Stěžovat si můžete i ve své zdravotní pojišťovně.

* Reklamovat můžete korunky a můstky, záruční doba je půl roku. Plomby reklamovat nelze, ale zubař by vypadlou plombu měl opravit.