Chcete-li počít dítě, udělejte to dnes. Je nejplodnější den v roce

12:30 , aktualizováno 12:30

Dlouhé zimní večery, předvánoční večírky a také lepší kvalita spermií, to jsou podle odborníků hlavní důvody, proč je poslední měsíc roku nejvhodnější pro početí. Jestli tedy plánujete rodinu, vypněte počítač a šup do postele. Právě 11. prosinec označil britský průzkum za den, kdy se to určitě povede.