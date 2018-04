Plnotučné mléko versus nízkotučné

A to platí zvláště u dětí. "Zásoba vápníku, která se v kostech v prvních letech vytvoří, je na celý život," říká pražská dětská lékařka Hana Cabrnochová.

Není však podle ní bezpodmínečně nutné, aby děti pily zrovna mléko. Pokud je odmítají, mohou jíst jiné mléčné výrobky.

Mléka se nemusí zříci ani ti, kteří se snaží zhubnout. Jen si musí uvědomit, že to je spíše potravina než nápoj - v dvoudecilitrové sklenici plnotučného mléka je tolik kilojoulů jako v kuřecím řízku.

Pít mléko - ano, či ne?

Vzpomínka na teplé mléko se škraloupem je pro mnoho lidí jako noční můra. Zošklivit si kvůli dávným zážitkům ze školky všechny mléčné výrobky by však bylo škoda.

Plakáty nabádající k pití mléka zdobily v minulosti snad každou zdravotnickou čekárnu. Málokterá maminka odcházela ze samoobsluhy bez igelitového sáčku s červeným nápisem "plnotučné mléko".

Pak pověst tohoto nápoje utrpěla vážné šrámy. Jsou v něm prý bifenyly, hnis, vyvolává alergie a jeho konzumace vede k infarktu, protože obsahuje škodlivé nasycené mastné kyseliny.

Není divu, že v devadesátých letech spotřeba mléka prudce poklesla. Kde je tedy pravda pít mléko, či nepít? V každém případě je mléko významným zdrojem vápníku. "V tomto ohledu je jen těžko nahraditelné," říká profesor Petr Broulík z III. interní kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Chrání mléčné výrobky kosti?

Pití mléka podle něho představuje nezbytnou prevenci osteoporózy - řídnutí kostí - nemoci, která ve stáří trápí hlavně ženy. "Lidé by ho měli pít po celý život, nejen v mládí. Je pravda, že kosti se nejvíce budují do 25 až 30 let. I pak se kost přestavuje, a pokud není v organismu dostatek vápníku, je více lomivá," vysvětluje.

Na argument, že v mléku je vysoký obsah živočišných tuků, však slyší i on. "Proto je třeba konzumovat mléko a mléčné výrobky nízkotučné. Vápníku je v nich stejně a tuku obsahují minimálně. Není přece nutné jíst takovou kalorickou bombu, jako je například ementál," upozorňuje Broulík.

Někteří zastánci alternativní medicíny navíc tvrdí, že mléko ve skutečnosti proti osteoporóze nijak nechrání a že dospělí lidé ho nepotřebují. Vápníku je hodně i v jiných potravinách - v některých rybách, máku, květáku či brokolici.

"Pokrýt denní potřebu těmito potravinami je však mnohem složitější. Stejně tak umělé preparáty s vápníkem, proč bych je konzumoval, když mléko je po ruce a je naprosto přirozené?" ptá se profesor Broulík.

Vápník z olejovek

Zhruba platí, že jeden litr mléka obsahuje něco přes jeden gram vápníku, tedy množství, jež lze považovat v dospívání a u dospělého člověka za minimum. Pro těhotné a kojící ženy se doporučují dávky ještě vyšší i dva až tři gramy.

Ne každý mléko snáší. Asi deset procent lidí má nedostatek střevní laktázy, enzymu, který štěpí mléčný cukr. Ti pak mívají po požití mléka různé zažívací obtíže. Lékaři, kteří se zabývají trávicím ústrojím, pak mohou mít k mléku méně vstřícný vztah.

"Mléko, obzvláště oslazené, řadě svých pacientů nedoporučuji. Ostatně člověk je jediný savec, který konzumuje mléko i v dospělosti. O hladinu vápníku není třeba mít strach, mnohem více než v mléku je ho třeba v olejovkách," říká pražský gastroenterolog docent Milan Lukáš.

Mnoho lidí, kteří nemohou pít mléko, může bez problémů konzumovat zakysané mléčné výrobky. Poněkud jiným problémem je alergie. Kravské mléko obsahuje bílkoviny s vysokou alergizující schopností. Jsou značně odolné vůči teplu, proto zůstávají téměř stejně aktivní i po převaření mléka. Na tuto alergii by se mělo myslet vždy, když se u dítěte po skončení kojení objeví ekzém. Dobrou zprávou je, že většinou nejde o problém celoživotní.

Děti obvykle začnou mléko v průběhu dvou až čtyř let snášet. Jinak je třeba vyloučit mléko ze stravy, malé děti mohou dostávat hypoalergenní sušené mléko, v němž jsou bílkoviny už rozštěpené. Mléko se také moc nehodí v době rýmy a kašle, protože zvyšuje sekreci hlenu a ztěžuje odkašlávání.