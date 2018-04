Nechala si zvětšit rty. Ačkoli nevypadají přirozeně, je s nimi spokojená

„Moje nové rty mi dodaly tolik sebevědomí. Občas na mě lidé na ulici divně koukají, ale mě je to jedno. Moje matka mi říká, že bych s injekcemi měla přestat a rty dál nezvětšovat, ale je to můj život, moje rty a já jsem takhle spokojená,“ svěřila se žena, která vychovává dvouletého syna.



Jako matka samoživitelka nemá financí nazbyt, útratu za zvětšení rtů si ale dokáže obhájit. „Jsem dobrou matkou. O syna se starám vzorně. Má ode mě všechno. A já si skoro nic nekupuji a pro sebe za nic neutrácím, takže nechápu, že má někdo hloupé poznámky, že jsem utratila takovou částku za zvětšení rtů,“ sdělila Alia, kterou na jejím profilu na sociální síti lidé označují za nezodpovědnou a marnotratnou.

Alia prý sleduje na sociální síti profily dívek, které si nechaly rty stejně jako ona zvětšit a má je za svůj vzor. „Všechny ty holky jsou tak krásné. Velké rty jsou atraktivní,“ pokračovala.

Vůbec první zákrok prý zaplatila z peněz, které jí dala její sestra k narozeninám. Tehdy si myslela, že jí bude stačit pouze jedna aplikace injekce. Rty ale byly na její vkus příliš malé a rozhodla se pro další zákrok. „Nebylo to přesně ono. Měla jsem jasnou představu o tom, jak velké rty mají být. Proto jsem to podstoupila ještě několikrát a rozhodně neříkám, že jsem s tím skončila. Mohly by být ještě větší,“ doplnila.

Gelovitou látku na bázi kyseliny hyaluronové si nechává žena aplikovat každých pár měsíců. Vždy se nemůže dočkat, až bude mít po zákroku a uvidí, o kolik se rty zvětšily.

Injekce s kyselinou hyaluronovou si nechala do rtů aplikovat i Slovenka Silvia Kucherenko, která byla několikrát osočována z toho, že si do rtů nechala vpravit implantáty. To ale není pravda. „Ne, žádný implantát, jen prsa. Ale rty jen takto neinvazivně. Myslím si, že dnes je to běžné. Mám tam dvakrát kyselinu hyaluronovou. Je to látka, která se nachází v těle,“ sdělila pro iDNES.cz blondýnka.

Ta se nedávno na svém profilu na sociální síti vyjádřila k tomu, jak lidé soudí ostatní především kvůli vzhledu. Stejně tak to prý dělala i ona. Nad svým chováním se ale zamyslela a nyní se nejprve snaží každého poznat a až pak si o něm udělá obrázek.