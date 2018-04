Pleťové sérum od A do Z: pár kapek stačí pro omlazení i detoxikaci

Pleťová séra představují skvělý způsob, jak zefektivnit péči o pokožku a získat rychlejší a viditelnější výsledky. Bez ohledu na to, jestli vás zrovna trápí vrásky, pupínky, nedostatečná hydratace, povolené kontury obličeje, unavený vzhled či přecitlivělost. Na rozdíl od krémů obsahují mnohem větší množství aktivních látek, které řeší daný problém.

Rychlé výsledky díky vysoce koncentrovanému složení

Zároveň v jejich složení často nenajdete minerální oleje a vazelínu. Jejich funkce se od krémů liší, proto tyto složky nepotřebují. Z toho také vyplývá, že nenahrazují krém či ochranné pleťové mléko či gel. Séra na vodní bázi mají za úkol dodat pokožce rychle přesně to, co jí momentálně chybí.

Dobře vybrané pleťové sérum odvede spoustu práce. Jeho tajemství spočívá v lehké textuře, díky níž se do něj vejde obrovské množství aktivně působících látek. Séra jsou plná antioxidantů, peptidů, hydratační kyseliny hyaluronové, rozjasňujících složek a vitaminů. Můžete je používat po celý rok či jako intenzivní kúru. Zejména nyní, kdy ze zimy přecházíme do jara, chybí pokožce mladistvý jas, bývá unavená, povolená, zašedlá a přecitlivělá. A právě toto všechno a mnohem více dokáže pár kapek funkčního pleťového séra změnit.

Sérum patří pod krém

Pleťové sérum používejte na dobře očištěnou pleť ráno a večer před aplikací běžného pleťového či BB krému. Pozor, některá séra jsou určená pouze na noc či mají smysl pouze přes den. Na noc nepotřebujete ochranné sérum s vysokým UV faktorem proti slunečnímu záření. Kosmetické přípravky s obsahem retinolu si naopak ponechejte pouze na noc. Retinol se totiž nesnáší se slunečními paprsky.

Dlouhodobé používání pleťového séra se násobí, vaše pokožka zůstane stále dobře zásobená blahodárnými látkami, které jí chybí pro dokonalé fungování. Může za tím být stres, nemoc, nepříznivé okolní vlivy, špatná dieta i čas. Sérum dokáže problémy řešit opravdu rychle, ovšem je to právě pravidelnost, která je tím pravým klíčem k úspěchu. Pokud si myslíte, že vám stačí použít pár kapek zázračného přípravku a problémy s pletí navždy zmizí, pak se dlouhotrvajících výsledků nikdy nedočkáte. Je to jako když si zajdete jednou do posilovny a čekáte pevné tělo s vyrýsovanými svaly. Pro nejlepší výsledky aplikujte sérum na pokožku pravidelně, není to nic těžkého ani časově náročného.

Nikdy není brzy ani pozdě

Není ničím novým, že čím dříve začnete dodržovat zdravou a vyváženou dietu a cvičit, vaše tělo zůstane štíhlé, mladé a zdravé. Stejně to funguje i s péči o pokožku. Na používání aktivního pleťového séra není nikdy brzo a ani pozdě. Prevence samozřejmě funguje mnohem lépe než napravování již vzniklých chyb, přesto ty lze do jisté míry odstranit.

Nový hit: Detoxikační sérum

O detoxikaci organismu se hodně mluví již roky, ale co pokožka? I ona se potřebuje efektivně zbavit škodlivých toxinů. Vedle správné diety jí můžete pomoci jedním z detoxikačních pleťových sér, které se stávají obrovským hitem napříč značkami. Stres, znečištěný vzduch, nedostatek spánku, klimatizované interiéry, hluk, elektromagnetické znečištění, to vše se neblaze podepisuje na schopnosti kůže zbavovat se škodlivých látek a spouštět přirozený regenerační proces.

Naštěstí se tímto problémem intenzivně zabývají přední kapacity na pokožku a dali vzniknout nové kategorii funkčních kosmetických přípravků. Nejnovější technologie ukryté v lahvičce s detoxikačním pleťovým sérem dokážou navrátit pokožce vše, co jí chybí. Ta se rychle rozjasňuje, zpevňuje a celkově působí svěžím a mladistvým dojmem díky pár kapkám vysoce koncentrovaného pleťového séra s detoxikačními účinky.

Hydratační sérum

Pokud na své pokožce pociťujete známky nedostatečné hydratace, sáhněte po vysoce hydratačním séru, které dodá pleti potřebné látky pro její harmonické fungování. Nemusí měnit ani svůj oblíbený krém, stačí pod něj nanést pár kapek séra. Mezi klíčové ingredience v této kategorii patří kyselina hyaluronová, známá pro své vysoce hydratační účinky na kůži. Dají se s ní léčit popáleniny, přidává se do očních kapek a samozřejmě do spousty kosmetických přípravků. Navíc je tělu vlastní, proto jej každá pokožka výborně snáší. Její molekuly jsou velké, proto zůstávají na povrchu kůže, kde na sebe vážou další vodu. Pokožka se použití vysoce hydratačního séra bude okamžitě působit hebce a svěže.

Zpevňující sérum

Velmi oblíbená kategorie se cíleně zaměřuje na zpevnění kontur obličeje, citlivé oblasti kolem očí a celkové zhutnění kůže, která se časem ztenčuje a ochabuje. Vypínací séra obsahují aktivní látky redukující stopy času na tváři a zlepšující celkovou pružnost pokožky. Ingredience mohou být rostlinného původu i pečlivě vyšlechtěné v laboratořích. Peptidy podporující kolagenová vlákna, vysoce odolné mořské řasy zlepšující funkci hydrolipidové bariéry, resveratrol, kolagen, technologie působící na mezibuněčné úrovni, to vše a mnohem více stojí za tajemstvím zpevňujících pleťových sér.

Rozjasňující sérum

Chybí vaší pokožce zdravý jas? Vypadáte unaveně, máte zašedlou pleť a barevné nesrovnalosti? Pak potřebujete rozjasňující pleťové sérum. Látky jako vitamin C či výtažky ze vzácných perel a zlata se již postarají, aby vaše tvář zase vypadala dobře. Rozjasňující séra se cíleně zaměřují na světlo, které se odráží od pokožky a často řeší také pigmentové skvrny. Věková hranice tu prakticky neexistuje, můžete je používat kdykoliv cítíte potřebu. Čím barevně sjednocenější, vyživenější a hladší pokožka, tím lépe budete vypadat. Bez ohledu na věk.

Vypínací, liftingové sérum

Cítíte-li potřebu tvář napnout a získat pevnější vzhled, pak sáhněte do lahvičce s kouzelným slůvkem lifting. Stejně jako zpevňující séra i liftingové obsahují sofistikované technologie zabraňující kolagenním vláknům v povolování. Jejich účinky jsou mnohem rychlejší, vypnutí prakticky můžete okamžitě cítit. Kyselina hyaluronová, polypeptidy a polyfenoly se již o to postarají.

Omlazující sérum

S postupem času pokožka ztrácí jas, pevnost, ztenčuje se, objevují se stále hlubší vrásky, které ani s dostatečnými pitným režimem a pod nánosem vysoce hydratačních přípravků nemizí. Pak nastává čas na celkově omlazující pleťové sérum, které řeší všechny příznaky stárnutí kůže. Tyto pleťové koncentráty často vznikají dlouhé roky, kdy dermatologové a vědci zkouší a hledají ty nejúčinnější látky a jejich směsi pro skutečně viditelné výsledky.

Ochranné sérum s vysokým UV faktorem

Pleťové sérum nemusí řešit jen vzniklé problémy, ale také jim předcházet. Připadají vám krémy s vysokou ochranou proti slunečnímu záření příliš hutné a těžké na každodenní nošení, a tak raději neřešíte každodenní ochranu před neblahými účinky UV záření? S ochrannými pleťovými séry se již vymlouvat nemusíte. Lehké emulze s vysokým faktorem stačí nanést na pleť před krémem a vaše kůže bude dokonale chráněná, aniž byste na jejím povrchu pocítili extra nános kosmetiky. Jednodušší a příjemnější to už nemůže být.

Čistící sérum

Pleťové sérum se nezaměřuje pouze na vrásky a nedostatek hydratace, ale dokáže pomoci i pokožce s akné, pupínky a nadměrnou produkcí mazu. Vysoká koncentrace čistících látek v kombinaci se zklidňujícími ingrediencemi slibují rychlé účinky. Potřebujete-li zkrotit rychle se mastící pleť, zbavit se neustálých zánětů a černých teček, pak právě pleťová séra z této kategorie jsou pro vás.