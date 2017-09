Čtyři tipy, jak vyživit pleť vyčerpanou letním sluníčkem

Konec prázdnin je pro naši pleť vítanou vzpruhou. Už žádné přehnané slunění a vyšší dávky UV záření, ani dlouhé cachtání v moři či chlorovaném bazénu. Aby si mohla pokožka pořádně vydechnout, měli bychom ji pomoci zbavit se všech „nánosů“, kterými jsme ji zásobili. Ať už to byly opalovací krémy či voděodolný make-up.

1 Peeling

Sáhněte proto po nějaké peelingovém krému či gelu, který pomůže odstranit odumřelé buňky a pleť vyčistí do hloubky. Vhodné jsou přípravky, které obsahují kávu, cukr, drcené ořechy, oleje a ovocné složky. Jestliže však máte velmi citlivou pleť, dejte pozor, aby konzistence nebyla příliš hrubá. Pokožku by to mohlo podráždit. Peeling a jeho konzistenci vybírejte pleti na míru, abyste nenapáchali více škody, než-li užitku.

2 Hydratace

Pomoc v odstraňování nepříjemných památek léta nám může poskytnout i další kvalitní kosmetika – hydratační a výživné krémy, masky či séra, prostředky na zesvětlení pigmentových skvrn či omezující citlivost a zarudnutí pleti.

„Na konci léta se vyplatí dopřát pleti doping v podobě řádné hydratace. V takovém případě odvedou skvělou práci především pleťové krémy s kyselinou hyaluronovou – látkou tělu vlastní, která je za dostatečnou hydrataci pleti přímo zodpovědná,“ radí Markéta Majerová, korektivní dermatoložka Medicom Clinic.

A dodává, že v péči o pokožku celého těla se byste měli sáhnout po tělovém mléce, které obsahuje glycerin a vitamin E. „Mimochodem velmi dobrým pomocníkem jsou také nejrůznější druhy tělových olejů,“ podotýká Markéta Majerová. Podle Gréty Wohlové se vyplatí vybírat z nabídky lékáren (např. kosmetiku La-Roche Posay či Neostrata).

3 Mezoterapie

Pokud tato pomoc není dostatečně účinná, lze se obrátit na korektivně dermatologická a laserová centra, která disponují účinnějšími metodami. Jednou z nich je i tzv. mezoterapie. Jedná se o hloubkovou hydrataci pleti, která se provádí tenkou jehličkou, kanylkou nebo speciální mezopistolí.

„Při tomto ambulantním ošetření proniká až do podkoží koktejl cenných látek v čele se zmiňovanou kyselinou hyaluronovou, různými vitaminy, antioxidanty a nukleotidy. Mezoterapií lze pochopitelně ošetřit nejen tvář, ale také krk, dekolt nebo třeba hřbety rukou, na nichž je kůže rovněž velmi náchylná k předčasnému stárnutí,“ uvádí Markéta Majerová.

4 Ovocné kyseliny

K oblíbeným, efektním a cenově příznivým metodám patří také chemický peeling. Existuje několik druhů chemických peelingů, podstata je však shodná. „Jedná se o aplikaci ovocných kyselin, které působí na odumřelé buňky pokožky a postupně je odlučují. Tím dochází k mírnému omlazení pleti s efektem projasnění a vypnutí, ale i ke stažení rozšířených pórů a k zesvětlení pigmentových skvrn,“ popisuje Gréta Wohlová, korektivní dermatoložka z Laserového centra Anděl.

Dodává, že při chemickém peelingu díky uvolnění ústí mazových žlázek dochází také ke zlepšení akné. „K dosažení optimálního efektu jsou nutná opakovaná sezení, tedy čtyři až šest v intervalu čtrnácti dnů,“ upřesňuje dermatoložka.