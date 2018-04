Domácí jogurtové masky. Krásnější pleť díky surovinám, které najdete doma

Jako základ všech masek použijte kvalitní bílý jogurt. Jogurt pleť hydratuje a udržuje ji svěží a jemnou. Odstraňuje z ní známky stresu a zklidní i podrážděnou pokožku, dokonce dokáže pomoci i s hojením menších ran. Nedílnou součástí jogurtu je i mléčný tuk, který pomáhá kůži vypnout a vyplnit i drobné vrásky. Domácí masku z přírodních ingrediencí bude dělat divy s vaší pletí již během prvního použití.

Před samotnou aplikací masky nejprve pečlivě vyčistěte pleť. Jinak by se omezila účinnost výživných látek. Chcete-li ještě zvýšit účinek procedury, zkuste tvář nejprve nahřát. Postačí ručníky či žínky namočené do horké vody. Jemně je přitiskněte na tvář. Pleť můžete i malinko promasírovat.

Maska první pomoci při únavě

Těžký den v práci nebo víno s kamarádkou, které se protáhlo do pozdních nočních hodin. Unavené pleti, která volá po regeneraci, pomůže osvěžující kombinace jogurtu a okurky. Okurka patří do skupiny „kosmetické zeleniny“, která obohatí každou masku svými blahodárnými účinky. Dokáže pokožku vypnout, hydratovat a zároveň čistit. Má vysoký obsah vody, ale zároveň působí na odvodnění. Je plná vitamínu E, který chrání buňky před volnými radikály.

Jeden z nejlepších pomocníků na unavenou pleť je okurka.

Na jogurtovo-okurkovou masku budete potřebovat:

1 bílý jogurt

1⁄4 okurky hadovky

1 kávovou lžičku olivového oleje

Jogurt nechte odstát při pokojové teplotě, aby nebyl studený. Poté ho vyklopte do mističky a vmíchejte do něj lžičku olivového oleje. Okurku nastrouhejte, zbavte ji přebytečné šťávy a přidejte do směsi. Obličej si omyjte teplou vodou, aby se uvolnily póry a naneste masku na tvář. Nezapomeňte položit dvě kolečka okurky na unavená oční víčka. Po třiceti minutách směs spláchněte vlažnou vodou.

Ani o den starší

Čas můžete snadno ošálit. Stačí jednoduchý trik – aplikovat si jednou za čtrnáct dní přírodní masku s omlazujícím účinkem. Nechte se inspirovat čistou sílou přírody a v novém roce vyrazte mezi lidi odpočatá, mladistvá a svěží.

Vajíčko i med pleť vypnou a krásně prozáří.

Na jogurtovo-medovou masku budete potřebovat:

1 bílý jogurt

0,5 dl silného zeleného čaje bez příchuti

1 vajíčko

1 lžíci medu

Recept na mládnutí je velmi jednoduchý – nejprve oddělte bílek od žloutku. Žloutek rozšlehejte v misce, přidejte jogurt, med a pořádně promíchejte. Čaj nechte vystydnout a poté vlijte do směsi. Výslednou masku aplikujte na omytou pleť, kterou jste předtím zbavila make-upu a opláchla teplou vodou. Větší vrstvu dejte na riziková místa s vráskami. Věnujte si hodinku poklidného odpočinku a poté masku smyjte. Nakonec potřete obličej kokosovým olejem nebo hydratačním krémem. Uvidíte sama, výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

SOS maska pro mastnou pleť

Péče o mastnou pleť občas připomíná boj s větrnými mlýny. Nežádoucí lesk není zdaleka jediným problémem tohoto typu pleti. Pupínky, rozšířené póry a černé tečky dokáží také pořádně potrápit. Co dělat, pokud vaše pleť není zrovna v nejlepší formě a zítra vás čeká důležitá schůzka, rande nebo prezentace v práci? Dopřejte své pleti péči, kterou si zaslouží, a dejte jí šanci znovu nalézt rovnováhu a přirozenou krásu.

Do masky se dají přidat také drcené bylinky. Například heřmánek je skvělý pomocník proti pupínkům či vyrážkám.

Na jogurtovo-jablečnou masku budete potřebovat:

1 bílý jogurt

1 zelené jablko

0,5 dl silného heřmánkového odvaru

Jablko si oloupejte a nastrouhejte. Nechte chvíli odstát v misce a poté slijte přebytečnou šťávu, kterou jablko pustí. Kdybyste ji přimíchali do masky, bude příliš vodnatá. Pro regeneraci stačí jemné jablečné pohlazení díky nastrouhaným kouskům. Poté přidejte bílý jogurt pokojové teploty. Nakonec přilijte vystydlý heřmánek a pořádně promíchejte. Masku opatrně nanášejte na očištěnou pleť. Kúru nechte dvacet minut působit a po omytí nezapomeňte na obličej aplikovat krém na mastnou pleť.