Na horách pleť trpí. Dopřejte jí hydrataci, UV ochranu a pitný režim

Naše pokožka dostává v zimě zabrat možná ještě více než v létě. Účinky paprsků jsou několikanásobně zvýšeny díky sněhu, od kterého se odrážejí. Je to vlastně paradox, že zatímco v letních měsících ji chráníme úzkostlivě, v zimě ji odbýváme a zapomínáme na potřebnou péči. Přitom to tolik potřebuje, protože kvůli poklesu teplot klesá i produkce kožní mazu, takže se kůže daleko více vysušuje. Další ranou jsou pro ni přechody z mrazivého venkovního vzduchu do přetopených místností se suchým vzduchem.

Na kůži se mrazivé počasí projevuje v daleko větší míře, než tomu bylo dřív, protože se venku pohybujeme méně. Měli bychom se proto o ni více starat. „Zejména o nechráněné části, jako je obličej, uši, nos a ruce, které trpí nejvíce. A je to dané nejenom mrazem, ale i nedostatkem slunečního záření, který kůži také úplně nevyhovuje. Zimní počasí a extrémní mrazy určitě nesvědčí lidem, kteří mají atopický ekzém nebo ekzémové projevy obecně, “říká Hana Smutková, primářka oddělení dermatologie pražské Kliniky a institutu estetické medicíny – Asklepion v rozhovoru, který vyjde v pátečním tištěném magazínu Téma.



Mazat, mazat, mazat

Základem zimní péče o pokožku je pečlivá hydratace. Zhruba dvacet minut předtím, než vyrazíme z tepla na sjezdovku, je dobré se důkladně namazat krémem s mastnější konzistencí. Kromě obličeje bychom neměli zapomínat ani na krk a ruce. „Sáhněte po přípravcích s mastnější texturou a zároveň se vyhýbejte produktům obsahujícím parabeny, lanolín, peru balsám i různé parfemace. Vyhledávejte spíše přípravky se zinkem, vitaminem E, skvalenem apod. Mají na kůži zklidňující, hojivý i antioxidační efekt, radí doktorka Katarína Třísková, korektivní dermatoložka z MEDICOM Clinic.



Až se budete balit na hory, nezapomeňte si vzít kromě hydratačního i opalovací krém s dostatečně vysokým UV faktorem a balzám na rty.

Krém volte s ohledem na citlivost pleti a o vhodném výrobku se nebojte poradit třeba v lékárně. Navíc se nemusíte bát krémy vrstvit, podobně jako vrstvíte oblečení. „Je dobré používat vhodný hydratační a výživný ochranný krém. Efekt péče můžete zvýšit i sérem, které použijete pod krém,” říká kosmetička Hana Vinařská ze studia Bomton Jalta. Obličejové sérum pomáhá ke zpevnění a rozjasnění pleti a eliminuje rozšířené póry. Kosmetička dodává, že zapomínat bychom neměli ani na balzám na rty. Ten je nutné mít neustále při sobě a rty pravidelně hydratovat.

Zrádné sluníčko

Vedle klasického pleťového krému nesmíme zapomenout ani na ochranu před zákeřnými slunečními paprsky, i když máme pocit, že jejich působení nestojí za pozornost. Opak je pravdou. Až 80 % paprsků se odráží od sněhu, navíc ve vyšší nadmořské výšce pálí s větší intenzitou.„Za dostatečně vysoký stupeň ochrany pleti před sluncem se obecně považují hodnoty nad 30 SPF. Ideální je však použít SPF 50 nebo SPF 50+ a ochranný přípravek aplikovat na pokožku nejpozději 30 minut před pobytem na slunci,“ doporučuje Katarína Třísková.

Krém by měl být dobře roztíratelný, pro citlivou pokožku jsou vhodnější opalovací krémy s minerálními filtry, jako je dioxid titaničitý či oxid zinečnatý, které mají za úkol sluneční UV záření odrážet. Jejich tenký film tedy působí jako zrcadlo. Některé krémy obsahují chemické filtry, které přeměňují škodlivé UV záření (především UVB) chemickou reakcí na neškodné teplo.

Pitný režim je třeba dodržovat i na horách. Termoska s teplým čajem by proto neměla ve vašem batohu chybět.

Termoska v batohu

I když trávíme na sjezdovce nebo v běžeckém stopě celý den, zapomínáme na pitný režim. Přitom vydáváme spousty energie a tělo pravidelný přísun tekutin potřebuje, protože se potem voda odvádí ven. A rozhodně se nespokojí s pár doušky svařáku nebo rumem v placatce. Ideálním řešením je termoska ovocného či černého čaje v batohu. Každou půlhodinu se pak můžete zastavit a dát si pár doušků. „Nutné je dostatečně pít a zavlažovat tak pleť i zevnitř, aby nedocházelo k nadměrnému vysušování vlivem pobytu na studeném vzduchu,” vysvětluje Hana Vinařská.

A na co ještě myslet? „Pozor si dávejte také na mytí rukou či opláchnutí obličeje vodou krátce před vyražením ven do chladu a větru – pokožka potom může snadněji zareagovat podrážděním nebo až dermatitidou,” radí doktorka Katarína Třísková a dodává, že by se kůže měla chránit i mechanicky. Vyplatí se nosit čepici, čelenku, šálu a samozřejmě i rukavice.