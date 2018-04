Plesovým šatům vládne empír i osmdesátky

"Linie večerních šatů jsou letos opět naplno ve znamení ženskosti," říká Hana Havelková. "Největší vliv na návrhy večerních rób mají momentálně empír, glamour a 70.-80. léta minulého století. Právě modely inspirované těmito epochami a styly se objevily na světových přehlídkových molech, kde se předváděly kolekce pro tuto zimní sezonu," říká Havelková.

EMPÍR

Doba vlády Napoleona a Josefiny přináší do večerních rób půvabný styl noblesně dlouhých šatů s hlubokými výstřihy, linií pasu vytaženou až pod prsa – kde se tak často otevírá prostor pro zajímavou korálkovou výšivku či aplikaci – a sukní splývající v dlouhých, měkkých záhybech.

GLAMOUR

Je trvalkou pro společenské róby. Okouzluje nás už od 30. let minulého století, kdy vykrystalizoval v plné nádheře. "Štíhlá linie šatů nechává maximálně vyniknout křivkám ženského těla," říká Havelková. Rafinované živůtkové díly doplňuje sukně, která je buď úzká, s vysokým svůdným rozparkem, nebo je od kolen či boků rafinovaně rozšířená. "Silueta večerních rób v tomto stylu je nesmírně elegantní a k ženským půvabům velmi vděčná," dodává Hana Havelková.

70. A 80. LÉTA

Odvážnější nositelky mohou letos směle sáhnout po oblečení ve stylu rockových hvězd z období 70. a 80. let minulého století, kdy na jevišti zářil David Bowie a do kina se hrnuly davy na film Horečka sobotní noci. Supersexy střihy přitahují pozornost, kterou ještě podporují výstřední metalické materiály – lurex, lamé a flitry. Tvary topů často připomínají střihy plavek, které charakterizuje zavazování za krkem, zavinování a detaily z různě protahovaných pruhů kovovými kruhy.

Od černé k jasným barvám

Podle názoru začínající návrhářky Petry Tumpachové letos určitě nenadchnete červenou, modrou ani růžovou barvou (kromě starorůžové). Trendem se staly splývavé šaty, žádná krinolína, nosí se odhalená záda, a to vše v barvě černé, zlaté, fialové a olivově zelené. Jako parfém doporučuje Chanell.

"Barevná škála večerních šatů pro současnou plesovou sezonu je noblesní a velkolepá – černá, bílá, stříbrná, bleděmodá a šedá," dodává Hana Havelková. "Uplatňují se i odstíny béžové, zlaté, bronzové a hnědé. Z jasných barev vedou různé odstíny fialové, kobaltová modř, červená a cyklámen."

Podobně pestrá je i přehlídka materiálů – používají se šifony všech kvalit, krajky, korálkové výšivky, samety, tafty, brokáty a luxusní úplety. "Střihové řešení si často pohrává se symetrií a asymetrií," charakterizuje současné trendy Havelková. "Štíhlou siluetu, která nesluší každé ženě, můžeme nahradit buď střihy do A, nebo střihy, kde objemný volný vršek šatů - inspirovaný 80. léty - vyvažuje štíhle tvarovaná sukně," radí návrhářka. "Velmi aktuální jsou i balonové sukně v různých variantách a podobách."

Pokud jde o doplňky, dobře se uplatní šála, boa či bolerko. "Právě tyto kousky jsou posledních pár sezon na výsluní popularity a návrháři s nimi často pracují jako s nedílnou součástí modelu," říká návrhářka, podle níž jsou vyloženým hitem kabelky typu "psaníčko", které se hodí i pro běžné nošení.

Podle Hany Havelkové ovšem i u večerního oblečení nejvíc záleží na celkovém dojmu: v souladu s večerní róbou by totiž mělo být i to, jak na ples či společenskou akci přijdeme celkově upravení. "Ve snaze vypadat co nejlépe, to ženy často přeženou s večerním make-upem, takže vypadají o pár let starší," říká návrhářka, která má výhrady i ke složitým vlasovým kreacím, nekorespondujícím ani s nositelkou, ani se současnou dobou.

Muž by měl být sladěný

Pokud jde o muže, pro jejich oblečení platí celkem jednoduché pravidlo. "Muž by měl být ustrojen tak, aby byl v souladu s oblečením ženy," říká Hana Havelková. "Cílem je vytvořit harmonický pár. Smoking či tmavý oblek lze doplnit vhodnou kravatou nebo motýlkem, decentně a přitom velmi elegantně vypadá i šerpa nebo vesta v barvě večerních šatů ženy, kterou pán doprovází."

A její tip na elegantní společenské oblečení, které odolá módním proměnám? "Mám velmi ráda dvoudílné večerní komplety. Oblíbila jsem si především zavinovací blůzy a tuniky, které podle závažnosti a společenského významu akce doplňuji buď úzkou dlouhou sukní, anebo společenskými kalhotami. Nejlepší je, když i společenský oděv oděv nechává prostor pro kombinace a změnu," radí Hana Havelková.