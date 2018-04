Dáma v černém. Malé černé na pracovní večeři, velké černé na ples

„Černé šaty jsou vždy chic a nikdy nevyjdou z módy. Každé ženě doporučuji je mít připravené v šatníku,“ říká módní návrhářka Taťána Kovaříková. Alespoň jedny malé černé šaty by v něm tedy neměly chybět. Dají se kombinovat na tisíc způsobů a nosit téměř všude. Proto je důležité si vybrat správný střih a kvalitní materiál.

„Volte co nejjednodušší střih, ale kvalitní materiál. Šaty vydrží déle, protože nebudou podléhat měnícím se trendům, kvalitní materiál zajistí stálost šatů a vybraný vkus majitelky. Jednoduchý střih se dá i velice snadno kombinovat s doplňky a šperky, takže to často vypadá, že šatů máte několik. Různými šálami a plédy ze šatů uděláte vždy jiný kus,“ radí módní návrhářka Mirka Talavašková a dodává, že malé černé se dají využít především na slavnostní události a pracovní večeře.

Jak se vhodně obléci, nám určují dress cody dané hostitelem nebo společenskou akcí, která svým charakterem napovídá, jaké šaty si máme zvolit. Malé černé se hodí pro události vyžadující semi-formal a formal dress, které jsou ovlivněné hodinou, kdy se konají. Jde o pracovní schůzky, banket, oficiální oběd a večeře, recepce, významné vernisáže, divadla a koncerty. Pokud se jedná o cocktail, na řadu logicky přicházejí koktejlové šaty.

Malé černé versus koktejlky

Často se stává, že ženy zaměňují malé černé za koktejlky. Přestože se jedná o velmi podobný typ oděvu, nepatrné rozdíly se najdou. „Skutečné malé černé jsou z velmi jemného pleteného žerzeje. Materiál vyniká snadnou údržbou a je velmi příjemný. Délka šatů by měla být lehce pod kolena a rukáv tříčtvrteční a úzký. Tohle jsou malé černé. Vše ostatní jsou koktejlky,” vysvětluje stylistka a designérka Lucie Marková.

Délka koktejlových šatů může být tedy o dost kratší než u klasických malých černých, ale může být i pod kolena či do půli lýtek. Koktejlkám také často chybí rukávy, či jsou úplně bez ramínek.

S délkou šatů pod kolena nikdy neuděláte chybu. Můžete je nosit celý den a pak s nimi rovnou vyrazit na společenské akce. Ideální je pouzdrový střih, pod který si nezapomeňte vzít bezešvé spodní prádlo. Jinak by se vám pod látkou mohly utvořit nehezké hrbolky. Šaty totiž musí perfektně sednout, takže někdy pomůže stahovací prádlo.

“Ženám nad 35 let bych doporučila tříčtvrteční rukávy. Úzké pouzdro s tulipánovou sukní si mohou dovolit štíhlé ženy s postavou přesýpacích hodin. Pokud máte objemnější boky, měly by na řadu přijít rozšířené sukně a lodičkový výstřih. Ženy s bříškem by se rozhodně neměly soukat do vytvarovaných pouzdrovek, ale do volnějšího střihu, mírně zaobleného a poutat pozornost na vrchní část hrudi,” říká Mirka Talavašková.

Lodičky a barevné doplňky

Pozornost můžete přilákat třeba výstřihem do V nebo delším šperkem. “Všímala bych si i dekoltu, ramen a krku, který nám také pomůže zvolit vhodný střih,” dodává návrhářka.

Kdy vyměnit malé černé za velkou večerní? Když je v pozvánce napsáno White Tie, Black Tie nebo Creativ Black Tie. V tu chvíli odkládáte svoje milované malé černé a saháte po ramínku s róbou až na zem. “Velké dlouhé večerní šaty se nosí především na více slavnostní příležitosti jako plesy či večerní významné recepce,” říká Taťána Kovaříková. Nemusíte mít velkou plesovou sukni ve stylu renesančních princezen, úplně vám stačí jednoduché přiléhavé dlouhé šaty.

Nezapomeňte ani na obuv a doplňky. “Chcete-li mít jistotu, vezměte si lodičky s uzavřenou špičkou. Podpatek ne vyšší než 8 cm, abyste měla jistotu, že v nich vydržíte celý večer,” říká Lucie Marková.

S doplňky si můžete vyhrát a nemusíte šetřit s barvami. “Psaníčka bych si pořídila barevná a ladila je k botám a šperkům. Vyladila bych i rtěnku a lak na nehty. Nebála bych se experimentovat s barevnými prvky!“