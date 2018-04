Pleš: zpráva o stavu sebevědomí

Následný hysterický záchvat generálmajora von Schwarzburga pravděpodobně přímo nesouvisel s nepřesností Švejkových informací, vypověděl však mnohé o osobnosti a problému plešatého pána. Jeho agresivní reakci by psycholog ohodnotil jako typickou pro úzkostného neurotika. Podle znalců lidské duše se totiž vyrovnaný muž srovná se svou plešatostí sice neochotně, ale bez větší psychické zátěže a na narážky okolí reaguje celkem klidně. Ztráta mladistvé kštice přesto patří mezi šokové momenty, které člověku připomínají, že se už "kácí v jeho lese".

Čára přes životní rozpočet

"Jako životní nespravedlnost může nést plešatost sociálně soupeřivý typ, celoživotně se předhánějící s druhými lidmi," soudí Karel Bláha z oddělení lékařské psychologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. "Podobné, i když méně sobecké trauma bude pleš znamenat pro jemného muže s hyperestetickým cítěním, který nechce obtěžovat okolí vadou svého vzhledu."

Podle doktora Bláhy je snaha o vlastní dokonalost pouze jednou z mnoha podob neuróz, jejichž lehčími formami dnes trpí každý třetí člověk. Nikdy nekončící úzkostné usilování, pramenící z pocitu nedostačivosti, může pleš vážně nabourat. Frustrace čeká i ty muže-narcisty, kteří jsou zamilováni do obrazu nestárnoucího krasavce z reklamních šotů. V mezních případech může být razantní změna vzhledu nesena jako ztráta sebeidentity, při níž je narušeno vnímání vlastní osobnosti.

"Ten, komu plešatost působí psychické problémy a následné komplikace v mezilidských vztazích, by měl vyhledat odborníky, kteří mu pomohou vypořádat se především s pocitem úzkosti," radí psycholog. "Pošramocené sebevědomí lze ale povzbudit i vlastními silami. Pokuste se například prosadit v jiné oblasti života: můžete se stát hvězdou tenisových kurtů či lvem posiloven, jazykovým fenoménem nebo vyhledávaným odborníkem ve své profesi."

Přetrvá-li však holé místo na vaší hlavě jako symbolické centrum všech potíží, je namístě udělat si inventuru ve svém hodnotovém žebříčku a být k sobě přitom laskavý. Ostatně, v nejhorším smete tento problém se stolu s konečnou platností transplantace vlasů.

V záři reflektorů

"Věřím, že pleš znamená problém skoro pro každého. Jak velký, to už záleží na jednotlivci," soudí Petr Janda z Olympiku. "Věkem sice člověka pocit hendikepu už tolik nebere, rozhodně však nezmizí úplně. Já začal vlasy ztrácet brzy po dvacítce. Kdo veřejně vystupuje, dobře ví, že to není žádný med. Už jenom proto, že lidé reagují mnohdy dost nepříjemnými poznámkami. I já jsem prožil období klobouků, čepic, zázračných vodiček a culíku, kterému jsem říkal protestcop. Dodnes uvažuji o transplantaci vlasů. Netoužím po bujné hřívě - přál bych si jen vlasy, které by bylo možné učesat."

Počínající řídnutí a vypadávání vlasů je alarmující signál, který není radno ignorovat. Přijdete-li k lékaři včas, možná právě vy budete patřit k těm šťastnějším, u nichž je možné ještě leccos zachránit. Podle dermatoložky pražského Ústavu lékařské kosmetiky Karolíny Kykalové lze situaci terapeuticky řešit nasazením preparátu, který obsahuje látku minoxidil. Má to však jednu podmínku - na hlavě musí být v tu chvíli ještě alespoň tenké a krátké velusové vlasy.

"Při dlouhodobém užívání se může vlasový porost částečně nebo zcela obnovit. U některých pacientů zabírají i preparáty obsahující ženský hormon estrogen nebo léčba, při níž se vyživují vlasové kořínky a prokrvuje pokožka hlavy. Skutečně přesvědčivé výsledky však zaručí pouze transplantace vlasů," tvrdí lékařka.

Symbol mužnosti?

Výzkumy prokázaly, že k nejznámějšímu typu mužské plešatosti, odborně nazývané androgenní alopecie, má předpoklady asi 12 až 15 procent bělochů. Mnohem příznivěji je příroda nakloněna černochům, bezkonkurenčně nejlépe jsou na tom ovšem Mongolové. Přestože v lidovém pojetí bývá vzorem mužské sexuality zarostlý samec, vědecké poznatky usvědčují tradiční model z omylu.

"Mužský typ alopecie je podmíněn genetickou predispozicí a přítomností mužského pohlavního hormonu testosteronu. S určitou nadsázkou tedy lze říct, že pleš je vlastně druhotný pohlavní znak srovnatelný s esteticky vyvinutým hrudníkem ženského pohlaví. Není se tedy za co stydět," míní ve svém článku v časopise Remedia Populi dermatolog Jaromír Kejda z pražské Thomayerovy nemocnice. Zároveň však konstatuje, že kolem role testosteronu stejně jako genetických předpokladů existuje ještě řada nevyřešených otázek. Nicméně jeden z amerických medicínských výzkumů konstatoval, že mezi oběťmi infarktu je třikrát více plešatých než vlasatých, čímž testosteronovou teorii nepřímo potvrdil: zvýšená hladina mužského hormonu je totiž pro tyto pacienty typická.

Zázraky se nekonají

Viditelně řídnoucí kštice probudila v jedenačtyřicetiletém programátorovi Miroslavovi H. z Tachova překvapivé vlastnosti. Ze suverénního sportovce, kterého jen tak něco nerozházelo, se stal miláčkem dealerů "zaručeně účinných vlasových hnojiv". Každý novinový inzerát slibující zázračné řešení nákladnou "komplexní léčbou alternativního typu" v něm vzbuzoval nadšení až dětinské. Jeden měsíc si natíral hlavu nesmírně účinnou mastí, druhý věnoval jedinečným šamponům a vlasovým vodám. Masáže, zábaly, pilulky a vitaminové ampule střídaly období beznaděje. To když zjistil, že kde nic není, ani čert nebere. Na manželčino upozorňování, že razantní masáže a podivné preparáty mohou zbývajícím vlasům ještě uškodit, reagoval jako člověk, kterému svět nerozumí.

"Ačkoli pouhá pleš s nalakovanou přehazovačkou za to asi nemůže," uznává tři roky po rozvodu dvaačtyřicetiletá olomoucká kosmetička Naďa D., "mám ji v duchu spojenou se všemi maléry, které nás potkaly. Můj bývalý muž se v té době totiž zcela přestal zdržovat tajením svých avantýr, jimiž si přiživoval sebevědomí. Choval se, jako by mu ujížděl Orient expres. To už bylo na mě moc. Zbyly mi po něm dvě děti a poloprázdné lahvičky zázračných elixírů. Dnes má hlavu holou přesně tak jako jeho otec, v týlu vypelichaný ocásek a na kontě rozchod s další dvacítkou."

Pryč s pštrosí taktikou

Podle pražské vizážistky Marie Renčové, s níž se o svém vzhledu radí mnoho podnikatelů stejně jako umělců, nepatří pleš k handicapům, které postrádají řešení, nebo dokonce ničí manželství. Důležité totiž není ono lysé místo na hlavě, ale celkový dojem, jímž působíte na své okolí.

Pokud pleš zdůrazňuje některé problematické rysy vašeho obličeje, nechte si jednoduše narůst vousy. Odpoutají pozornost, a navíc jejich tvar má schopnost potlačit ustupující bradu či příliš masité tváře. I tady byste však měli být soudní: jestliže vám knír dodá vzezření sňatkového podvodníka nebo vám vousy nerostou tak, jak byste si přáli, nezadělávejte si na další svízel. V době, kdy se na trůnech mužských sexuálních symbolů usadili Jack Nicholson, André Agassi či Phil Collins, není už plešatost tragédií, kterou pro leckoho znamenala ve vlasaté éře Beatles.

"Neuchylujte se ani k pštrosí taktice přehazovačky," doporučuje vizážistka. "Poskytli byste tím světu o sobě velmi znepokojivý signál. Zvlášť při obchodních jednáních totiž v tu chvíli reprezentujete typ muže bez sebedůvěry schopného přetvářky, což může být pro partnery důvod k zamyšlení. Vašemu sebevědomí daleko víc poslouží, pokud si necháte řídnoucí vlasy ostříhat nakrátko. Přesně tak to udělalo i mnoho herců, zpěváků i politiků, tedy lidí, pro které image hraje důležitou roli. Máte-li jiskru v oku, je pleš nepodstatný detail. Ženy totiž dávají přednost mužům, kteří nic nepředstírají a berou svůj vzhled klidně a věcně, vědomi si vlastní ceny."

Co tvrdí Orient

V orientální diagnostice naznačuje plešatost skryté zdravotní potíže a stav vnitřních orgánů. Problémy s vlasy přičítá stravovacím návykům, především nadbytku živočišných tuků.

kouty - pozor na ledviny a močový měchýř

tonzura - hrozí některá srdeční onemocnění či přímo infarkt

úbytek vlasů nad čelem - vaší slabou stránkou jsou plíce

pleš na zátylku - nemoc se skrývá ve střevech