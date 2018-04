Ples v Opeře na vlastní kůži. Nervy kvůli šatům i společenské faux pas

Ples v Opeře pro některé znamená společenskou povinnost, pro jiné příležitost užít si mimořádný večer a pro další jen snobskou exhibici luxusu. My jsme se na tolik diskutovanou událost vypravili, abychom se podívali, jak taková honosná událost probíhá a co vše musíte absolvovat, abyste si neudělali ostudu hned u vchodu a splnili všechny potřebné náležitosti.

Heather O'Brien

americká módní blogerka: Prague Fashion Scene

Jak jsem se připravovala

Celý den byl hektický, na poslední chvíli jsem sháněla boty a rozhodovala jsem se, kterou kabelku si mám vzít, jaké líčení zvolit, jak se učesat. Vše s oblibou nechávám na poslední chvíli.

Co jsem si vzala na sebe

Jakmile jsem dostala pozvánku, hned mi bylo jasné, že chci jít v šatech od Zuzany Veselé. Věděla jsem, že se v jejím modelu budu cítit pohodlně a elegantně. Původně jsem si k černým šatům vybrala šperky od Hanuše Lamra, ale ty se nakonec ukázaly jako málo okázalé pro tuto příležitost. Proto jsem sáhla po starších kouscích.

Kdo mě zaujal



Pouze málo žen si může obléci šaty s peřím a korálkovou výšivkou. Modelka Tereza Maxová, která udává trendy, vypadala nádherně v takové róbě doplněné jednoduchým diamantovým náramkem a kabelkou. Lehce zvlněné vlasy a přirozené líčení této krásce sluší. Od modelky Pavlíny Němcové bych čekala větší extravaganci, kterou si s ohledem na svou velmi štíhlou postavu může dovolit. Snad příští rok.

Líbily se mi šaty miss Kateřiny Sokolové, jen ji dělaly zbytečně starší. V tomto modelu si představuji spíše dámy ve vyšším věku. Má tak krásnou postavu, že je škoda neukázat více. Zbožňuji šaty další miss a moderátorky Ivety Vítové, jejich siluetu, jak splývají na zem, i černou kožešinu. Otevřená záda jsou fantastická, přestože ze strany na můj vkus odhalovaly příliš prsa.

Můj dojem z plesu

Přiznám se, že jsem byla zvědavá na tento ples. Na základě fotek z minulých let jsem hodně přemýšlela, zda všichni dodrží předepsané oblečení. Překvapilo mě, že většina z přítomných následovala pravidla společenského oděvu.

Na plese se našlo i několik žen v krátkých koktejlových šatech. Stejně tak jsem viděla plno otevřených, páskových sandálů. Boty obecně činily nejvíce problémů. Na tanečním parketu se našlo pár dam, které si své boty na tanec dokonce sundaly. Pokud nevydržíte v botách celý večer, nenoste je. Je to velké faux pas.



Vojtěch Kaštánek

fotograf a bloger: A man in your life

Jak jsem se připravoval

Jelikož nejsem častým návštěvníkem večerních akcí s předepsaným dress code white tie, bylo potřeba oprášit můj starší frak, najít po letech bílého motýlka a správnou košili. Přestože smoking nosím na večer častěji, chtěl jsem tentokrát vzdát hold skutečným dámám a gentlemanům Plesu v Opeře.

Co jsem si vzal na sebe

Zvolil jsem naprosto klasický černý frak, bílého motýlka, bílou košili se skrytou légou a frakovým límečkem. Pod sako jsem si vzal vykrojenou vestu ze stejného materiálu jako motýlek. Může se zdát divné, že jsem vyrazil na ples v "bačkůrkách" s vyšitým zlatým monogramem, ovšem nenechte se mýlit.

Málokdo ví, že černé lakované boty nejsou tím pravým. Ke smokingu i fraku nicméně jsou z větší části tolerovány a přijímány bez problémů. Sametové "opera pumps" jsou příjemné a při tanci velmi pohodlné oproti sešňěrovaným polobotkám. Ponožky jsem vzal černé a vysoké tak, aby mi při případném přeložení nekoukala holá kůže. V úrovni nad kotníkem jsem umístil jednoduchou mašličku jako malý kreativní detail.

Kdo mě zaujal



Byť měla Vendula Svobodová jedny z nejdražších šatů letošního plesání, a byla tak jedním z bodů zájmů fotografů, neušlo mi, že její přítel Vladimír Waas je sice slušně oblečen, avšak špatnou volbou motýlka ukázal, že není příliš kovaný ve společenských akcích nejvyššího ražení. Bílý motýlek zkrátka ke smokingu nepatří.

Fotograf Jadran Šetlík je nepochybně gentleman té nejvyšší kvality. Doslova poirotovský vzhled a správný dress code dávají dohromady to správné "koření" operního plesání. Pro mě osobně číslo jedna celého plesu.

Herec a hudebník Jordan Haj se s pravidly vypořádal podle svého. Bílá kravata se neslučuje s předepsaným oblečením, černá vesta je k fraku naprosto nepřístupná, jdete-li na ples. Doprovod moderátorky Gábiny Partyšové svým exotickým vzhledem vzbuzoval pozornost, u něj zase dávám palec dolů za jeho přílišnou snahu být ještě více vidět. Sluneční brýle zkrátka na tento ples nepatří. Rádoby nonšalantní ozdoba krku je sice zajímavým doplňkem a může být oslavována na módní přehlídce, nicméně nesplňuje předepsaný večerní pánský oděv.

Můj dojem z plesu

Chápu, že u nás není plesová historie nikterak zakořeněná, stejně jako vysoká společnost. Doby knížat jsou vzdáleny a nám, ke kterým nebyla urozená krev vstřícná natolik, aby nás naučila se správně obléknout, jistě pomohou lidé tohoto umění znalí. Shrnu-li pánské oblečení, tak je jednoznačně na tom Praha lépe než v loňském roce. Byť se i letos objevovaly černé či bílé kravaty - vzniklé chybnou interpretací black tie a white tie nejspíše pomocí on-line překladačů. Naprostým peklem bylo vidět černou košili s černým motýlkem a černým smokingem.

Maruška Václavová

blogerka a modelka: Co si dneska vezmu na sebe



Jak jsem se připravovala

Veškeré přípravy jsem svěřila do rukou profesionálů. Učesat a nalíčit se sice umím, ale tentokrát jsem si sama netroufla. Dopoledne za mnou přijela vizážistka Lucie Janoušková, která již ví, co mi sluší. Nezapomněla mi nalepit řasy, díky kterým jsem měla oči jako mrkací panenka.

Poté jsem odjela za kadeřnicí Zuzkou do salonu Label PH, která mi vytvořila ten pravý účes. Ofinu mi natupírovala dozadu, na stranu mi zapletla rybí cop, vše mělo vypadat, jako by mě právě ovanul mořský vánek - tj. trošku nedokonalé.

Co jsem si oblékla

Byla to trochu hurá akce. Ve středu jsem navštívila ateliér Loram, kde mi ukázali nádhernou tmavě modrou látku. Ve čtvrtek vpodvečer jsem si vyzvedávala hotový model. Šaty jsou univerzální, pohodlné a dají se zavázat jak na pravé, tak na levé rameno, dokonce i za krk. Jako doplňky jsem zvolila černé psaníčko Dior a tmavě modré boty Melissa by Vivienne Westwood.

Kdo mě zaujal



Líbila se mi vnučka ilustrátora Zdeňka Milera Karolína, která se objevila v černé róbě Dior. Vše bylo jednoduché, střídmé, prostě paráda. Kabelka byla velmi roztomilá, možná bych ale volila nějaké psaníčko do ruky a výraznější rtěnku a lak na nehty. Líbilo se mi i to, že nepózovala po vzoru Angeliny Jolie.

U Miss Earth 2012 Terezy Fajksové mě zaujala mátová barva šatů v kombinaci s červenou rtěnkou. Osobně bych volila menší kabelku a jemnější náramek. Zpěvačka Míša Nosková mě bohužel zklamala svým finálním výběrem bílé, spíše svatební róby, která byla na můj vkus přeplácaná. Viděla jsem šaty, které si původně měla vzít. Škoda, že si to na poslední chvíli rozmyslela.

Největším úletem pro mě byla neznámá dáma s velmi odvážným stylem oblečení. Objevila se v ultra zelených šatičkách, které sice splňovaly předepsanou délku, dokonce měla šál na zahalení ramen, ale při pohledu zezadu jsem si řekla: Ups. Korzet jí byl evidentně malý. Vedle velmi blyštivého šálu měla navíc modrou lesklou kabelku.

Můj dojem z plesu

Z celého plesu mám dobrý pocit. Je to akce, kdy je člověk zvědav, jaká budou a nebudou faus pax. Mě samotnou dress code docela vystresoval.

Cindy Kerberová

módní redaktorka OnaDnes.cz



Jak jsem se připravovala

Největším oříškem pro mě byly vlasy, sama zvládám maximálně culík. Bylo mi proto jasné, že se musím svěřit do rukou profesionála. Kadeřnice Lucie Molnárová ze salonu Toni&Guy v Dlouhé mi vytvořila krásný vyčesaný drdol ve stylu 60. let, který jsem si dlouho přála vyzkoušet. Velký objem se k mému typu postavy dobře hodí a navíc natupírovaný výčes bez dalších ozdob dal vyniknout mým šatům.

Líčení jsem přizpůsobila celku. Vsadila jsem na retro vzhled - výraznou černou linku podél horních řas a červenou rtěnku. Její odstín jsem pečlivě vybírala a nakonec jsem sáhla po svěže červené rtěnce Flamboyante od Chanel, kterou jinak nosím spíše v létě do práce než na společenské události.

Co jsem si oblékla

Pro Ples v Opeře jsem si vybrala černou róbu z hedvábného šifonu s korálkovou výšivkou na zádech a dekoltu, kterou mi navrhl Osmany Laffita. Jako doplňky jsem zvolila dlouhé kožené rukavice, které v případě odhalených paží společenská pravidla doporučují. Aby celek nebyl jen černý, sáhla jsem po psaníčku z fialového sametu zn. Georges Hobeika.

Kdo mě zaujal



Všimla jsem si podobnosti miss Renaty Langmannové s hlavním hostem večera, řeckou herečkou Toniou Sotiropoulou. Jejich šaty se stylem velmi podobaly a přitom každá z nich vypadala jinak.

Stejně tak modelka Andrea Verešová a moderátorka Gábina Partyšová zvolily stejné účesy i líčení, aniž by vypadaly jako kopie jedna druhé. Zatímco Gábina si vybrala černé krajkové šaty od italské značky Dolce&Gabbana, Andrea si nechala pro tuto příležitost ušít bílou róbu zdobenou peřím u návrhářky Natali Ruden. Spolu s manželem tvořili dokonale oblečený pár.

Nemohu opomenout ani kabáty přítomných dam. Žádnou šusťákovou bundu jsem nezaznamenala, zato jsem si všimla spousty krásných plášťů a kožešinových bolerek.

Můj dojem z plesu

Ples v Opeře je výjimečná společenská událost, kterou stojí za to zažít na vlastní kůži. Stres s přípravou je vlastně příjemný a tančit v krásných šatech v honosných prostorách Státní opery nezažijete každý den. Líbilo se mi, že většina hostů slavných i neznámých dodržela předepsaný dress code. I když i prohřešky se objevily.

Pánové v kravatách a dámy v krátkých šatech by se na Plese v Opeře skutečně neměli vyskytovat. Zvláště pak, když součástí vstupenek byla tištěná kartička s jasně danými pravidly oblékání.

Ti, co se na pravidla vykašlali, bych dovnitř ani nepouštěla. Pokud se neumíte obléct, zůstaňte raději doma. V dnešní době přeci není problém si koupit nebo půjčit společenské šaty pro dámy i pány a najít si dostatek informací, jak se správně obléknout a chovat a nezpůsobit trapas a rozpaky. Zejména v chování má spousta lidí značné mezery a dochází tak ke společenskému faux pas.