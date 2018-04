Jak upoutat krásným dekoltem: zkuste chytré konturování

Na plese či večírku je obyčejně dekolt jednou z prvních věcí, která na ženě zaujme. Pokud se proto chystáte do společnosti, měla byste mu věnovat patřičnou pozornost. Pozor ale, abyste to se zdobením moc nepřehnala. Co se týče třpytivých efektů a holografických tetování, většina vizážistů se shoduje na tom, že takové prvky jsou už skutečně out.

„Osobně si umím obojí představit jedině na mladé pleti. Třpytky v podobě pudru nebo spreje se ovšem i tak musejí nanášet velmi střídmě. Poté se ještě na pokožce fixují make-upem, aby se zabránilo jejich opadávání. Třpytivé částečky by navíc měly být spíše malé a ideálně v odstínech champagne nebo zlata. Světlému typu mladé pokožky budou slušet světle růžové a stříbrné tóny, na opálené pleti vyniknou ty bronzové a měděné. Zralé pleti ovšem třpytky ani tetování rozhodně nedoporučuji,“ říká vizážista Tomáš Vida.

Podle Tomáše Vidy je pro zralou pleť v dekoltu vhodná spíše matná varianta líčení. Maximálně lze připustit i malé množství samoopalovacího krému s jemným odleskem, anebo použít do dekoltu sypký pudr pro nepatrný lesk a dojem svěžesti.

Líčení podle pravidel konturování

Podpořit svůdnost dekoltu je samozřejmě možné i make-upem propojeným s tónem obličeje a krku. Velkým hitem zůstává i nadále tzv. contouring, jehož technika je vhodná pro ženy v každém věku. Jak při něm postupovat? Nejlepší pomocník je tmavší pudr, s nímž lze zvýraznit klíční kosti pro dojem zeštíhlení, anebo optického zvětšení poprsí.

„Tmavý pudr se nejčastěji aplikuje pod a těsně nad klíční kost. Docílíte tím toho, že kost více vystoupí a tím pádem vám ubere i několik kil. Pro efekt většího poprsí zvýrazněte tmavým pudrem žlábek mezi prsy do tvaru písmena V. Dále použijte světlý pudr, do kterého tmavé tóny dostatečně zapracujete, aby byl výsledek co nejpřirozenější,“ popisuje vizážistka Pavla Plocková. Na internetu jsou k dispozici také návodná videa, podle kterých se zejména těm méně zkušeným vyplatí postupovat.

Kosmetička Karolína Kašparovská ovšem nabádá k střídmosti v líčení: „Pokud nemáte s líčením dostatek zkušeností a na contouring si netroufáte, doporučuji dekolt pouze lehce sjednotit make-upem nebo pudrem. Zakryjete tak případné začervenání, další drobné nedokonalosti pleti i jiný odstín, než máte v obličeji. S líčidly vždy zacházejte velmi opatrně, aby se předešlo ušpinění šatů.“

Důkladná domácí příprava

Po večírku je důležité dekolt odlíčit stejně pečlivě jako obličej. Ostatně to bychom měli dělat denně. Ideální je čistit oblast hrudníku ráno i večer, následně pokračovat aplikací pleťového séra či krému. Použít lze pleťovou kosmetiku, nebo výrobky určené přímo k péči o tuto oblast.

Nejkrásnější je dekolt, který jeho majitelka pečlivě udržuje. Věnovat bychom mu měli každodenní péči v podobě čištění a hydratace.

Vyplatí se i domácí peeling s kyselinou glykolovou. Jedná se o přírodní složku cukrové třtiny, která patří mezi alfa hydroxy kyseliny (AHA). Kyselina glykolová způsobuje jemné olupování kůže, urychluje potřebnou obnovu buněk, dále vyrovnává nerovnoměrné pigmentace, stahuje póry a přispívá k vyhlazení vrásek. Peeling s kyselinou glykolovou bývá k dostání v podobě kúr. Pro co nejvýraznější efekt je však vhodné kúru provádět opakovaně. Ideálně s ní začít dva až tři týdny před plesem a každý večer ji opakovat.

Pravidelně ošetřované pokožce v dekoltu se vyplatí v předvečer plesu dopřát například silnou vrstvu hydratační masky. Maska dekolt zregeneruje a kůži viditelně zjemní a projasní. „Poté už stačí aplikovat do dekoltu před odchodem na ples přírodní tělový olej, který tuto partii přirozeně rozzáří. Trendem je totiž hlavně pěstěný dekolt,“ tvrdí vizážistka Petra Šestáková.

Nadstandardní péče během roku

Kromě každodenního pečujícího rituálu pokožce v dekoltu prospěje i hloubková hydratace, tzv. mezoterapie. „Při ošetření proniká až do podkoží kyselina hyaluronová zodpovědná za hydrataci a regeneraci pleti. Spolu s touto látkou tělu vlastní se dostávají do pokožky také vitaminy, minerály a cenné antioxidanty,“ popisuje efekt lékařka Martina Neradová.

Další možností, jak pokožku v dekoltu udržovat svěží a krásnou, pak představuje i chemický peeling, jehož hlavní složkou jsou AHA kyseliny. „Ošetření řeší povrchové pigmentové skvrny, vyhlazuje počínající vrásky, zmírňuje projevy akné a přispívá k celkové regeneraci a omlazení pokožky v dekoltu,“ uvádí pozitiva korektivní dermatoložka Katarína Třísková.