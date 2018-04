Opruzeniny potrápí polovinu kojenců. Jak se jim v horkém létě vyhnout?

Opruzení prodělá až polovina dětí, nejčastěji ve věku od devíti do dvanácti měsíců. Příčinou je teplo a vlhko v dětské plínce, které zapaří a podráždí kůži. Následným pohybem dítěte a třením plenky se kůže dál poškozuje a kůže připomíná spáleninu. "V tomto okamžiku se často přidruží infekce kvasinkovými mikroorganismy i bakteriemi," vysvětluje dermatoložka Kateřina Dlabochová, proč se u některých pacientů stav komplikuje.

Na opruzeniny jsou náchylnější nekojené děti. "Tento jev se dává do souvislosti s vyšším obsahem štěpících enzymů ve stolici těchto dětí a zvýšeným pH stolice, které má ve spojení se zapářkou negativní vliv na komfort pokožky a usnadňuje rozšíření bakterií a kvasinek," doplňuje lékařka.

Režimová opatření

Většinu projevů mohou rodiče řešit sami s pomocí režimových opatření a léků, které jsou volně prodejné. Nejdůležitějším bodem péče o dětskou pokožku je co nejkratší kontakt zadečku se stolicí a močí. Po stolici se zadeček omyje vodou s mýdlem a osuší se. Vyhněte se příliš častému mytí, které zbytečně vysušuje a namáhá citlivou dětskou pokožku a pozor na tření místa při sušení.

Kůži poté ošetřete krémem k tomu určeným. Většinou obsahují oxid zinečnatý, panthenol, vitaminy A a E a další látky. "Nedoporučuje se používat zásypy ani masti. A krémy mažte ve velmi slabé vrstvě," radí dermatoložka z kožní kliniky Achillea.

Které pleny jsou šetrnější?

Rodiče se často ptají, zda je vhodnější používat jednorázové, nebo látkové pleny. Obojí mají svá pro a proti. Zatímco jednorázové plenky rychleji odvádějí mokro od zadečku, může v nich být tepleji a kůže se může zapařit. V případě podrážděné kůže není od věci vzít záměrně větší plenu. Oceníte větší savé jádro a nebude ke kůži tak těsně přiléhat.



U látkových plen je zase problémem mokrá pokožka. Neprodyšnost hrozí u PVC svrchních kalhotek, vlněné kalhotky naopak prosychají průběžně. V době léčení dermatitidy se doporučuje zvýšit teplotu praní plen a vynechat aviváž. Pro změkčení pleny vyžehlete nebo usušte v sušičce.



Kdy se vydat k lékaři?

Pokud do týdne po zavedení režimových opatření nevidíte na pokožce změnu, jděte s dítětem k pediatrovi. Dermatitidu zřejmě zkomplikovala další infekce jako kvasinky, které se do poškozené pokožky dostanou. Stává se to asi u 5 % dětí.



"V závažnějších případech se používají prostředky s protimikrobiálními a protizánětlivými látkami," popisuje Kateřina Dlabochová. Rodiče pak musí počítat s tím, že hojení potrvá několik týdnů. Kdyby se stav nelepšil ani po čtyřech týdnech režimových opatření a léčby na předpis, měla by rodina vyhledat dětského dermatologa.



Jak ochránit kůži v horku?

V horkých letních dnech myslete na časté přebalování dítěte. Novorozence přebalujte přibližně dvanáctkrát denně, protože močí často. Starší děti stačí přebalit sedmkrát za 24 hodin.



Nejlepší prevencí ve vedru je časté "větrání" zadečku, kdy dítě necháte na podložce nahaté. Ke kůži se dostane vzduch a důkladně oschne. Zaručeným způsobem, jak skoncovat s opruzením, je samozřejmě odložení plen.