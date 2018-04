Sexy účes jako od moře. Plážové vlny zvládne během pár minut i lenoch

Docílit dokonale letního účesu nikdy nebylo tak jednoduché jako nyní. Na trhu najdete spoustu vhodných stylingových přípravků i nástrojů. Jen musíte znát typ a texturu svých vlasů a naučit se nejvhodnější postup právě pro vás. Tzv. plážové vlny, kdy se prameny u moře přirozeně vlní a díky vysokému obsahu soli ve vodě i ve vzduchu zůstávají zafixovány, vytvoříte během pár okamžiků.

Plážové vlny vypadají opravdu efektně a hodí se prakticky pro jakoukoliv příležitost od každodenního nošení přes večírky až po slavnostní příležitosti, jako je letní svatba. Tento typ účesu s oblibou nosí i slavné krásky na červený koberec v kombinaci s elegantními šaty.

Ne náhodou patří volné, lehce nedbalé kadeře mezi hlavní trendy letošního léta, perfektně doplňují módu se stylu 70. let. Ať již máme vlasy jemné a rovné jako hřebíky, nebo naopak silné a nezkrotné, bohémský účes na rozdíl od mnohých dalších vytvoříte sami ve vlastní koupelně.

Ať již si vyberete jakýkoliv způsob úpravy, vždy začněte umytými vlasy bez nánosu stylingových přípravků. S čistou kšticí můžete dělat zázraky, zatímco vlasy zatížené vrstvou mazu, potu, prachu a tužidel nikdy nebudou vypadat dobře.

Slaný sprej fixuje vlny a dodává přirozeně matný vzhled

Čím delší a pružnější vlasy máte, tím lépe se vám plážové vlny budou vytvářet. Máte-li jen náznak přirozených vln, vystačí si s některým ze slaných stylingových sprejů. Sůl v nich obsažená funguje jako přirozený fixátor a dodává lehce matný vzhled, čímž celkový účes vypadá opravdu jako od moře. Sprej nastříkejte do suchých vlasů.

Stylingový sprej nastříkejte a vlasy promačkávejte

„Jednotlivé prameny při aplikaci slaného spreje promačkávejte, abyste docílili maximálně přirozeného efektu,“ radí kadeřník Tibor Němec ze salonu New You. „Následně použijte fén s difuzérem a vlny jemně vysušte, čímž sprej zafixujete do vlasů a celkový efekt déle vydrží.“ Není potřeba žádná speciální technika, stačí fén s difuzérem vždy lehce „nasadit“ na vlny a jemnými pohyby vysušit. Kadeřník zároveň radí naklonit hlavu na stranu, aby při fixaci byly vlasy v pohybu.

Solný sprej pro efekt plážových vln Aussie Miracle Beach Waves, prodávají drogérie DM, 149 korun Vysoušeč Braun Satin Hair 5 HD 580 se zabudovanou iontovou technologií eliminující krepatost vlasů, Braun, 1 299 korun

Plážové vlny by vždy měly vypadat lehce neupraveně, nikdo by neměl poznat, že jste nad účesem strávili byť jen minutu času navíc. Nesnažte se o uhlazený vzhled a lesklé prameny. Jsou-li vaše vlasy zcela rovné, stále si můžete užít velmi módní účes. Způsobů jak rychle a efektně kštici zvlnit je spousta. Záleží na vaší zručnosti.

Vlny přes žehličku upravujte pouze prsty

Sofistikovaný vzhled vykouzlíte s žehličkou se širokou žehlící plochou. Aplikujte sprej na objem od kořínků, čímž získáte požadovaný objem. Takto připravené vlasy vyfoukejte fénem bez použití kartáče, prameny prostě nechte volně poletovat. Poté si vlasy rozdělejte do několika sekcí, vezměte žehličku a postupně vytvářejte širší vlny. Když máte takto upravenou celou hlavu, vlny rozčesejte prsty, aby se navzájem propojily do lehce nedbalého celku. Finální účes zafixujte lakem na vlasy bez přidaného lesku.

Jednoduché vlny s vyžehlenými copánky

Na trhu najdete velké množství tzv. slaných sprejů pro vytvoření plážových vln. Liší se mírou fixace.

Pokud nejste zrovna velmi zruční s žehličkou a bojíte se s její pomocí vlnit jednotlivé prameny, zkuste oblíbený trik kosmetických blogerek. Svažte své vlasy do tří až čtyř copánků, na každé straně hlavy jeden a zadní partie rozdělte na spodní a vrchní. Copánky následně pomalu přejeďte po celé délce žehličkou. Teplo zafixuje vlas do daného tvaru. Prameny nechte chvilku vychladnout, rozpleťte a doupravte prsty. Můžete použít i slaný sprej pro maximální efekt.

Jde to i s gumičkami

Copánky rozhodně nejsou posledním způsobem jak docílit ledabylého zvlnění. Jde to i s pomocí gumiček a fénu. Důkladně pročesejte suché vlasy. Rozdělte je na stejně velké partie, vrchní vlasy do jedné, vlasy na temeni a do poloviny hlavy do druhé a spodní do třetí. Jednotlivé sekce zatočte do vždy jednoho silnějšího pramene a ten stočte do malého drdůlku, ten zagumičkujte.

Když máte takto připravenou celou hlavu, vezměte si k ruce fén a drdůlky zahřejte. Teplo, jak již bylo řečeno, fixuje vlasy v daném tvaru. Poté přepněte fén na studený vzhled a vlasy ochlaďte. Když jsou vlasy zcela studené, opatrně sundejte gumičky a rozmotejte drdůlky. Vlasy jemně pročešte prsty a máte hotovo.

Kulmu vybírejte širokou

Vlny samozřejmě uděláte snadno také s pomocí kulmy. Vyberte si takový přístroj, který je dostatečně široký. S úzkými kulmami získáte jemné vlny ve tvaru prstýnků, což se k plážovému vzhledu nehodí. Prameny kolem obličeje natáčejte vždy směrem ven pro přirozený tvar celého účesu. Po zvýšení objemu aplikujte suchý šampon ke kořínkům, ten absorbuje přebytečný maz a pot, vlasy zmatní a opticky zvedne.