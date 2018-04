Plavky, jaké nosí Miss České republiky 2008

Klasické bikiny nikdy nevyjdou z módy. Mění se jen vzory a barvy. In budete navíc v metalické fialové barvě. U jednobarevných plavek máte výhodu, že taška a klobouk mohou zářit motivy.

Jednoduché kalhotky přitahují pozornost k nápadnější podprsence s puntíky a flitry.

Černobílá klasika s geometrickým vzorem letos vládne i v plavkové módě.

Romantické plavky s květinami a motýly mohou být i sportovní - stačí vyšší lem a šňůrka.

Rozverná kostka: vyztužená podprsenka se šněrováním nabízí kouzlení s push- up efektem. Střih kalhotek je přívětivý i pro plnoštíhlé tvary.

Pruhy se objevují každý rok. Ženy a dívky stydlivé nebo nespokojené s postavou si mohou vybrat na koupání šortky, které jsou ze stejného materiálu.

Ty pravé plavky pro vás



Který střih vám sluší a nejlépe sedí, to už víte. Aby výsledný efekt nezkazila špatně zvolená barva, vyberte si plavky, které s vámi budou ladit.

PRŮHLEDNÁ ZRADA

Hlavní zradou bílých plavek je, že po namočení zprůhlední. Vyberte si tedy ty s jemnou podšívkou. Stejně jako Liz Taylor (zlatavá pleť a černé vlasy) sluší všem se snědou pletí nebo se zlatými pihami. Jste bledá blondýnka s citlivou pletí? Pak si raději kupte plavky v přírodních barvách – béžové, zlaté, zelené nebo světle modré.

JEN PRO OPÁLENÉ

Černá barva je moc kontrastní na to, aby ji nosily ženy s bledou pletí. Vyniknou vedle ní všechny vady pokožky, které chcete spíš utajit. Sluší snědým typům a opáleným zrzkám.

PŘICHÁZÍ HVĚZDA





Ve stříbrných nebo zlatých plavkách na sebe poutáte větší pozornost než v těch ostatních. Máte dost sebevědomí na to, abyste se stala hvězdou pláže? Pokud ano, pak ještě jako blondýnka dejte přednost světlejším tónům (stříbrná) a jako tmavovláska tmavším (zlatá, měděná).

DOBARVĚTE SE

Křiklavé neonové odstíny dodají barvu těm, kterým ji příroda nenadělila. Na výrazných opálených typech jsou zářivě barevné plavky příliš "ordinérní". Neonky jsou záchranou bledých typů, které se skoro neopalují.

VZORY PRACUJÍ PRO NÁS

Drobným postavám sluší drobné vzorky, velkým postavám velké. Vždycky je lepší, když jsou dole barvy tmavší a nahoře světlejší – opticky to tvaruje postavu. Vertikální pruhy zužují a ještě lépe to umí proužky do véčka nebo do tvaru písmene x.

UNIVERZÁLNÍ HIT

Ty sluší skoro každé z nás, stačí si jen vybrat tu, která ladí s barvou vlasů a očí. Teplé barvy (oranžová, červená, vínová) ladí se světlými typy, tmavé typy vyniknou ve studených barvách (modrá, zelená).