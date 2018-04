Plavání v těhotenství posiluje i uvolňuje svaly k porodu

V podstatě každá vhodná sportovní aktivita v těhotenství může budoucí mamince usnadnit fyzickou námahu u porodu. Plavání, vlastně spíše cvičení ve vodě, má však pro ni mnohá specifická plus.

Posílení i uvolnění zároveň

"Nejenže posiluje pánevní dno, ale také uvolňuje ztuhlé zádové svalstvo, které se tím posiluje. Současně napomáhá uvolnění pletence pánevního, a tak připravuje maminku na budoucí porod," uvádí doktorka Taťána Hanáková z Gynekologické ambulance pro dospělé a děti z Hranic důvody, proč si během těhotenství jít zacvičit do bazénu.

Plavání podle ní podporuje i cirkulaci krve, aniž by zatěžovalo kardiovaskulární systém těhotné. Pobyt ve vodě pak u maminek navozuje spontánně relaxovaný stav a pomáhá uvolňovat napětí a stres. "Nehrozí ani přehřátí organismu ženy, dochází jen k minimální ztrátě tekutin a minerálů potem a voda má i masážní efekt na povrch těla," vyjmenovává další příjemná pozitiva pobytu ve vodě gynekoložka.

Hopsání, bublání či potápění se

"Voda také odlehčuje kloubní zátěž a těhotné se tak v bazénu dostanou do intenzívnější zátěže než na suchu," vidí to zas z té sportovnější stránky Lucie Jiříková, instruktorka a manažerka kurzů plavání pro těhotné z pražského studia Maternity care.

To, že se dá na kurzy plavání chodit téměř až do porodu, dokazuje pak tím, že sama v osmém měsíci těhotenství stále ještě dvakrát týdně v bazénu předcvičuje hopsání, kmitání koleny, mávání rukama, bublání do vody, foukání do balónku a potápění se. Všechny tyto vodní hrátky jsou součástí promyšleného posilování šitého na míru těhotným a zároveň slouží ke zvyšování vitální kapacity plic. Oboje se trénovaným maminkám bude nepochybně hodit u porodu.

Všeho s mírou

Podle instruktorky Lucie však rozhodně není v těhotenství důležité trhat rekordy. Hlavní je naslouchat svému tělu a cvičit podle sebe. "I mě při lekcích ve druhém trimestru píchalo v boku, a to jsem trénovaná," vzpomíná, jak musela sama zvolnit a prodýchávat. Maminky by se prý měly i při cvičení cítit především pohodlně a příjemně. Takže pokud začínáme s pravidelným pohybem až v těhotenství, radí jít na cvičení ve vodě pozvolna.

Na to, že každá žena je jedinečná a v těhotenství jsou u každé velké individuální rozdíly, upozorňuje i doktorka Hanáková. "To, že moje kamarádka chodí plavat, ale já se na to necítím, neznamená, že budu rodit jinak či hůře," uklidňuje ty maminky, které vodě zrovna neholdují, nebo třeba neumí plavat. Každému prý podle jeho vlastních možností a ne za každou cenu.

Co však těhotným určitě nedoporučuje, je chodit plavat samotné, i když se na to cítí. "U těhotných vznikají častěji než u běžné populace křeče z nedostatku hořčíku, což by mohlo mít fatální následky," varuje před nečekanými potížemi někde bez pomoci. Alespoň doprovod kamarádky je podle gynekoložky proto určitě vhodný, nicméně jako ideální vidí navštěvování kurzu pro těhotné pod odborným vedením porodní asistentky.

Plavání v těhotenství je zdravé, nejlepší je ale pod vedením zkušené instruktorky. (Ilustrační snímek)

Raději pod dohledem

Na takové společné hodině s dalšími těhotnými, se nejenže nebudete muset bát, že vás někdo omylem kopne do břicha, ale pro těhotenské plavání speciálně vyškolená porodní asistentka či instruktorka dohlédne, abyste neublížily ani samy sobě.

Moc dobře totiž ví, že těhotným by se neměla zvýšit tepová frekvence nad sto padesát tepů za minutu, že by se neměly extrémně natahovat, zvedat ruce příliš nad hladinu a dělat ostré rotační pohyby. Dá pozor i na to, že nebudete cvičit ve vodě teplejší než 37 °C, což prý představuje extrémní zátěž pro miminko. A upozorní vás, že pokud je vše v pořádku a doktor vám nedoporučil vyvarovat se cvičení, je přesto lepší začít s plaváním až po ukončeném prvním trimestru.

Nedoporučit plavání může pak podle doktorky Hanákové lékař v případech, kdy budoucí maminka pociťuje tvrdnutí bříška (způsobené malými kontrakcemi, jež mohou někdy způsobit potrat či předčasný porod zkrácením děložního hrdla a otevřením porodních cest), když žena "špiní" až krvácí nebo když se u ní objeví výtok doprovázený svěděním a pálením. "Jinak plavání nic nebrání," tvrdí gynekoložka.

Proti výtokům čistá voda či tampóny

Samozřejmě se můžeme bát, že něco chytneme právě z vody. "Pochva se obecně v těhotenství špatně čistí," vysvětluje gynekoložka, proč je v tuto dobu zvýšená hygiena a opatrnost na místě.

Avšak navštěvováním bazénů s čistou vodou, ve kterých by se měly odehrávat všechny kurzy pro těhotné, tomu můžeme do jisté míry předejít. "Při plavání, zejména v přírodních zdrojích, může pak těhotná použít jako ochranu pochvy hygienické tampóny napuštěné probiotiky," dodává doktorka Hanáková pro všechny, co chtějí mít jistotu.

Jen kvůli varování od kamarádek, že "v té vodě něco chytnete", by byla škoda zůstat sedět doma na suchu. Vždyť ve vodě máme jedinečnou příležitost položit se konečně zase na břicho. Aspoň na chvíli. A navíc, až to na nás přijde, už samo ponoření se do vany s vlažnou či teplou vodou působí podle gynekoložky jako analgetikum a vede k uvolnění a lepšímu překonání porodních kontrakcí. Proto hurá s bříškem do bazénu.