Plavání s kojenci? Podle odborníků hlavně zábava pro maminky

Když se čtyřměsíční Emílek osypal po celém těle a skončil v dětské nemocnici v Motole, dozvěděli se rodiče, že miminko přišlo k ekzému právě na kurzu kojeneckého plavání. "Chodily tam ještě tři moje kamarádky s dětmi a nikdy nikomu nic nebylo," říká Emilova matka Monika. "Holt prý má syn asi citlivější kůži."

Možná ano, nicméně podle lékařů z České pediatrické společnosti nejsou hospitalizace podobně postižených kojenců nijak výjimečné. Třeba konkrétně na zmíněné Pediatrické klinice v Motole na oddělení kojenců a batolat se podle jejího oficiálního stanoviska s kožními infekcemi v souvislosti s kurzy plavání setkali opakovaně.

A nejen to. Pediatři řeší vinou plaveckých kurzů pro nejmenší i problémy další - podchlazení, různé infekce zažívacího traktu nebo zevního zvukovodu, škodlivé účinky chlóru na oční spojivky.

Zanedbatelný není ani negativní dopad trichloraminu (vedlejšího produktu chlóru) a dalších aerosolů na bázi chloridových oxidantů používaných k dezinfekci vody v bazénech. Ty mohou vyvolávat změny v epitelu dýchacích cest a na kůži, a podílet se tak u geneticky predisponovaných osob na rozvoji a spouštění alergických onemocnění včetně astmatu.

Lékaře znepokojuje též skutečnost, že organizace, které nabízejí kurzy plavání pro kojence, nemají povinnost získat ke své činnosti žádné osvědčení, a maminky se tak musí umět zorientovat samy mezi zařízeními kvalitnějšími a těmi, které vyhovující podmínky miminkům tak úplně neposkytují.

Miminko se plavat nenaučí

Všeobecně vžitý název "plavání s kojenci" je poněkud zavádějící. Kojenci se samozřejmě "plavat" nenaučí, stejně jako většinou ani děti do čtyř let. Odborníci říkají, že dítě sice začne mít vodu rádo, umí se v ní uvolnit, vydechovat do vody, potápět se a skákat do ní, ale právě ztráta respektu z vody a případný skok do vody bez znalosti hloubky se mohou v některých případech stát osudnými. A ani absolvování plaveckých kurzů v časném věku nezaručuje, že z dítěte vyroste šikovnější plavec.

Jana Váchová z pražských Letňan chodila na kurzy s malým Tomášem od jeho tří měsíců. Hošík si je prý užíval a vodu miloval. Někdy v pěti letech nastal zlom. "Dnes je mu sedm a plavat neumí snad jediný ze třídy. Odmítá si sundat křidýlka a položit se na vodu. Je to paradox. Jako miminko byl vodní živel a teď máme obavy, že se snad nikdy plavat nenaučí. Každopádně těch miminkovských kurzů nelitujeme. Bylo to období, kdy měl Tomáš opravdovou radost z vody."

Doktorka Hana Cabrnochová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů, soudí, že to, jak mimino kurzy prožívá, je důležitým vodítkem. "Plavat by měly děti, které při této pohybové aktivitě nepláčou, musí to být pro ně přínosem i v rovině pohybové stimulace," říká Cabrnochová.

"Já sama kojenecké plavání nezakazuji, ale vysvětluji, že se jedná především o zábavu pro matku, dítě se rozhodně bez plavání obejde," dodává. "Dříve také děti neplavaly a rozhodně žádný průkaz efektivity tohoto přístupu dosud nebyl předložen." Jako praktická lékařka pak navíc zdůrazňuje fakt, že v období do dvou let věku postupně vyzrává imunitní systém, děti jsou tedy v tomto období nejzranitelnější.