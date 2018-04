Plavání poškozuje nenarozené děti

Ty vznikají, když chlor, přidávaný do vody k hubení bakterií způsobujících infekce, reaguje s organickými látkami jako pot, prach a kožní buňky.



Předchozí výzkumy ukázaly, že vysoká úroveň THM může způsobit potrat, nízkou porodní váhu a deformaci páteře plodu. Nová studie vědců z Imperial College of Science, Technology and Medicine zjistila, že přítomnost organických látek ve vodě bazénů je třikrát vyšší než u vodovodní vody.

Hladina chloroformu, nejčastějšího THM, který byl klasifikován jako možný původce rakoviny, byla 20krát vyšší. THM se vypařují z vody do vzduchu, což znamená, že plavci je mohou vdechnout, stejně jako spolknout s vodou nebo absorbovat pokožkou.

Čím namáhavější aktivita, tím více škodlivých látek prý člověk inhaluje. V rámci prevence by mělo být sníženo chlorování bazénů na minimum při současném zachování hygieny, doporučili vědci.