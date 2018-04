Vztah muže a ženy bez sexu je mýtus. Všichni jednou skončí v posteli

Platonická láska se definuje zpravidla jako vztah mezi mužem a ženou, který je oproštěn od sexuálního života. Čistota a upřímnost takového souznění tkví právě v tom, že angažované osoby se rozhodly své emoce oddělit od tělesného uspokojení. Někdy je platonická láska jen jednostranná: to, když onen pocit zamilovanosti zůstává nevyřčen. Je však možné takový stav dlouhodobě udržet? Může sexuální odříkání vnést do vztahu větší spokojenost? Vědci říkají, že ne.

Platón nebyl puritán

Ačkoli by se nabízelo chápat platonickou lásku jako filozofický pojem, který by do našeho milostného života vnesl novou intelektuální perspektivu, nedávná studie tuto domněnku vyvrací. Doktor Jay Kennedy z katedry historie na univerzitě v Manchesteru totiž dešifroval dochované záznamy a potvrdil, že ani samotný Platón nefandil vztahu, který by se zříkal sexu.

"Platón byl dlouhodobě považován za zastánce čisté lásky, ale náš výzkum odhalil, že samotný řecký filozof rozhodně nebyl puritán," komentuje svá zjištění doktor Kennedy a vysvětluje, že Platón chápal erotickou vášeň jako duchovní sílu, která inspiruje k umělecké tvorbě a kreativitě.

Strategie odříkání

Od čeho se potom odvozuje tento starořecký pojem? Je to jen pouhý výmysl? I na tyto otázky má doktor Kennedy, jehož studie byla zveřejněna v magazínu Psych.org, odpověď. "Ve skutečnosti se termín platonická láska objevil až v průběhu 15. století," vysvětluje.

Renesančně smýšlející ženy podle něj přistupovaly k sexuálnímu sblížení strategicky. "Čím déle ho odkládaly, tím více si mohly užít procesu dvoření a zároveň tím plánovaly nástup těhotenství. Odkazovaly se přitom na Platóna jako průkopníka romantické lásky a jejich partneři na tento způsob odříkání jednoduše přistoupili," dodává Kennedy.

Happy End

Romantické chápání platonické lásky se však přeneslo i do moderní doby. Nejeden vztah je tak naplněn milostným napětím, které jaksi postrádá vyústění. Z vlastní zkušenosti by o tom mohla vyprávět třicetiletá Radka, překladatelka na volné noze.

"Byli jsme dobří kamarádi, ale ve skrytu duše jsem ho tajně milovala. Myslela jsem však, že jeho city jsou zcela odlišné, a tak jsem mu o těch svých nikdy neřekla," říká. "Měsíce ubíhaly a já mlčela. Po dvou letech mi prozradil, že mě už léta miluje, ale nevěděl, jak mi to má říct. To bylo o Vánocích. Od té doby žijeme prakticky pouze v ložnici."

Příběh s pointou

Dle výsledků zmíněné studie je platonická láska mýtus. Milostný vztah mezi mužem a ženou je jeden velký napínavý příběh, který potřebuje mít pointu. Žít ve vztahu bez sexu je stejné jako si čistit zuby bez kartáčku, oslavit narozeniny bez dárků či strávit Vánoce bez nazdobeného stromečku (vánoční koule leží v krabici a jen netrpělivé čekají, až je použijete). Sexuální život je oslavou vzájemné lásky a vy máte to štěstí, že patříte mezi pozvané.