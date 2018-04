Platbám u zubaře zabráním, slíbil Julínek

16:00 , aktualizováno 16:00

Nový ministr zdravotnictví Tomáš Julínek udělá, co bude v jeho silách, aby pacienti nemuseli sami platit za služby zubařů. iDNES.cz to řekl jeho mluvčí Tomáš Cikrt. Platby by podle stomatologů hrozily za předpokladu, že by dál platila vyhláška bývalého ministra Ratha.