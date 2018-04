Žena měla tak malá prsa, že nemohla ani kojit svého syna

„Nikdy jsem se necítila tak skvěle jako teď po operaci. Konečně si nepřipadám jako mimozemšťan a mám pocit, že jsem žena,“ sdělila Kelsey v rozhovoru pro britský server Daily Mail.

Když si z ní v pubertě dělali srandu spolužáci, nějak to přešla a snažila se být nad věcí. Když ale po narození syna nebyla schopná kojit, dostalo ji to na kolena a byla na tom psychicky velmi špatně.

„K nám domů tehdy přišla sestra, která mě měla naučit kojit. Říkala, že se tomu věnuje už přes čtyřicet let a ještě se jí nestalo, aby někdo nekojil. Uklidnila mě, že to dopadne dobře. Pak se podívala na moje prsa a nemohla uvěřit tomu, co vidí. Koukala se na mě, jako kdybych byla přízrak,“ pokračovala žena.

Když šla Kelsey později na vyšetření k lékaři, bylo jí řečeno, že nemá vůbec žádné mléčné žlázy, tudíž se jí ani mléko nemá kde vytvářet. Patří tedy mezi ty ženy, u kterých se tkáň vůbec nevyvinula.

„Lékaři mi řekli, že mi mohou pomoci s tím, aby byla prsa větší. Nemohou ale pomoci s tím, abych někdy mohla kojit. Bohužel. Díky plastice mám ale konečně z žádných prsou trojky a jsem neskutečně šťastná,“ dodala žena.

Jak probíhá plastická operace zvetšení prsů: