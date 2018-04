Plastika poprsí: kdy je potřeba a kdy jde jen o rozmar?

NE. Silikonové implantáty jsou nejrozšířenější, co se týká zvětšování poprsí. Ne všechny ženy však potřebují své přednosti významně zvětšit, ale spíše upravit jejich tvar či plnost. Kromě augmentace (zvětšení) implantáty se tvar a velikost prsou upravuje zmenšením a modelací (zejména u povislých ňader).

NE. "Diskuse na téma ´pod sval, nebo pod žlázu´ sleduji s pobavením. Hlavním cílem operace jsou krásná prsa. Každá z metod má své výhody i nevýhody, ale nelze obecně říct, který způsob je obecně prospěšnější. Každá žena je jiná a o místě, kam budou implantáty vloženy, rozhoduje zkušenost a praxe operatéra," nastiňuje problematiku plastický chirurg Svatopluk Svoboda.

Dodává také, že leckdy o nejvýhodnějším uložení implantátu chirurg rozhodne až v průběhu operace.

NE. Opravdový profesionál bere v úvahu nejen požadavky na velikost, ale i to, jak bude výsledek vypadat vzhledem k postavě a hrudníku pacientky.

"Požadavky na velikost se snažím korigovat. Na základě speciálních měření lze určit velikost prsních implantátů nebo potřebné množství tuku pro lipotransfer (výplň pomocí vlastního tuku, pozn. red.), novou polohu bradavek či lokalizaci řezu v podprsní rýze," vysvětluje plastický chirurg Petr Chovan z kliniky Asklepion.

"Trvá-li žena na svém přání přesto, že jsem si jist, že požadovaná operace jí nepomůže a spíše ublíží, prostě jí operaci nejsem ochoten udělat. Možná pak jde a vyhledá někoho jiného, kdo se nechá snadno přemluvit, ale to už je její problém," říká také Svatopluk Svoboda.

A jak je to se zvětšováním prsů u miss a modelek, které si větší prsa přejí zejména kvůli lepším zakázkám?

"Některým krásným dámám větší prsa opravdu sluší a pak není důvod operaci neudělat. Samozřejmě je to zcela individuální. Pacientka si musí být vědoma všech možných rizik, které tento výkon přináší, musí mít přesnou představu o tom, co může od operace očekávat, také dost času na rozmyšlenou. Ne po jedné, ale většinou po několika konzultacích. A zcela jistě musí být úplně dospělá a definitivně vyvinutá," říká Svoboda.

Petr Chovan navíc říká, že je těžké někomu něco vymlouvat, pokud je dotyčná přesvědčená o tom, že to potřebuje kvůli profesi, která ji živí. "I v těchto případech jsem ale konzervativní a držím se zásady ´menší implantáty doplněné modelací´. U modelek bych navíc spíše než implantát doporučoval modelaci vlastním tukem. Gravitace během stárnutí pak nemá za následek tak výrazný pokles, jako je tomu u implantátů. Jediným problémem je, že modelky jsou většinou velmi štíhlé, tuk tedy není odkud vzít."

Přespříliš velká ňadra už nejsou in, chirurgové zdůrazňují přirozenost.

NE. Obzvláště u implantátů s větším objemem je logické, že působením gravitace pokožka v oblasti hrudníku povolí, implantáty tedy poklesnou. Co s tím?

Petr Chovan z Asklepionu říká: "Všeobecně razím zásadu: raději menší implantáty doplněné modelací prsou, než zvolit velké implantáty, které kvůli své hmotnosti zakrátko poklesnou, a byla by tak nutná další operace."

V těchto případech se v poslední době dostává ke slovu vlastní tuk. "Do prsou se aplikuje v různých vrstvách, a umožní tak jejich přesnější modelaci. Je to navíc ideální materiál na zvětšení prsou, protože stejný objem tuku je podstatně lehčí než ten samý objem implantátu," dodává Chovan.

NE. "Převážná většina žen, které se na mne s žádostí o zvětšení prsů obracejí, a je jich poměrně hodně, prsa zvětšit potřebují," říká plastický chirurg Svoboda.

V otázce vzhledu poprsí navíc podle lékařů hraje převážnou roli psychika. Někdo je spokojený se svými "dvojkami", pro jiného je tato velikost malá. Stejně tak příliš velká či povislá prsa někomu vadí tolik, že se z toho stane doslova noční můra. "Žena se může cítit méněcenná a její sebevědomí může značně trpět," poukazuje Petr Chovan. V takových případech je úprava prsů na místě.

"Psychické důvody rozhodně převažují. I poklesnutá či tzv. "prázdná" prsa by z medicínského hlediska žádnou úpravu nepotřebovala, ale z hlediska estetického nebo z pohledu ženy samotné je to vnímané jako něco, co není v pořádku. Je totiž narušena harmonie estetických tvarů, což působí nesourodě. Vzhledem k tomu, že dnes převládá názor, že všechno by mělo být v harmonii, pak nám tato disharmonie vadí. Většina žen tedy přichází s žádostí o úpravu oprávněně," dodává Chovan.

Pokud tedy přemýšlíte o zvětšení, zmenšení či modelaci prsů, pak investujte nejen peníze, ale také čas do výběru toho nejlepšího chirurga. Opravdoví profesionálové se vám budou věnovat i po více konzultací a prodiskutují s vámi všechna pro a proti.