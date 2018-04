Ženy čím dál víc dbají i na krásu svého genitálu, ale nechlubí se tím

1. Labioplastika je vhodná pro ženy, které mají zvětšené malé stydké pysky. Ty trpí jak estetickými problémy, tak fyzickými, kdy je vada obtěžuje například při sportu, například jízdě na kole či na koni či nošení těsného oblečení. 2. Rejuvenace genitálu obsahuje plastiku pochvy, poševního vchodu a hráze, kdy se tkáně operačně opraví do podoby před porodem. Je vhodný pro ženy, které pociťují menší prožitky při intimním životě či nejsou spokojeny s tím, jak zevní genitál - hráz a vchod - poševní vypadají. Pomoci může i starším ženám, u nichž důsledkem ztráty pružnosti vaziva, hormonálních změn a vrozených dispozic dochází k „uvolnění“, sestoupení pochvy. 3. Hymenoplastika čili obnovení panenské blány. 4. Augmentace velkých stydkých pysků - zvětšení pomocí výplňového materiálu, nejčastěji pomocí vlastní tukové tkáně. Zákrok se provádí nejčastěji z estetických důvodů kvůli ztrátě elasticity kůže a podkoží velkých pysků.

Přitom podle primáře téměř polovina dospělých žen středního a vyššího věku uvádí, že není schopná dosáhnout sexuální satisfakce, často právě kvůli problémům s intimními partiemi po porodu, nebo v souvislosti s přechodem.

„Příčinou problémů v sexuálním životě často bývá například nedostatečná pevnost tkání pánevního dna způsobená porodem nebo stárnutím. Tyto problémy přitom může vyřešit jednoduchý zákrok,“ vysvětluje primář Pícha.

Za posledních pět let narostl v západní Evropě počet žen se zájmem o plastiky intimních míst o 70 procent, ukázala studie zveřejněná v časopise British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Česká statistika neexistuje, ale vyšší zájem podle odborníků ukazuje i internetové vyhledávání. Většinu zajímá labioplastika, čili zmenšení malých stydkých pysků. „To je i u nás nejčastější operace, kterou uděláme ročně zhruba stovce pacientek,“ uvádí Pícha.

Na druhém místě stojí pacientky o omlazení genitálu, nebo odstranění příčné řasy hráze. Zájem je také o plastiky vaginy, hymenoplastiku čili rekonstrukci panenské blány.

„Těmto operacím se věnujeme průměrně jednou až dvakrát měsíčně,“ dodává primář Pícha. Hymenoplastiku si některé ženy podle něj vybírají z náboženských důvodů, jiné zahajují společný život s novým mužem a operaci považují za důležitý krok k vymazání starého vztahu.