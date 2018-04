Na plastiky budu chodit do osmdesáti, říká žena, která miluje Barbie

V minulosti si Rachel prošla velmi těžkým obdobím. Před necelými šestnácti lety byla těhotná a čekala dvojčata. Měli se jí narodit dva chlapečci. Jeden z nich ale bohužel po porodu zemřel a pro Rachel to byl natolik traumatizující zážitek, že se s ním potřebovala vyrovnat velmi radikálně.



Nenapadlo ji nic lepšího, než úplně zničit své původní já. A prvním krokem k takovému rozhodnutí byla změna vzhledu. Ostříhala si tedy vlasy a odbarvila si je. A pak se zamilovala do vzhledu panenky Barbie.

Od té doby za plastické operace zaplatila v přepočtu téměř 700 tisíc korun a s plastikami rozhodně nekončí. Chce si prý neustále udržovat mladistvý vzhled.

„Cítím, že jsem Barbie uvnitř i na povrchu. Cítím se být Barbie, je to určitá transformace. Cítím se v tomto těle mnohem sebejistější a šťastnější. Rozhodně si chci udržet svěží pleť co nejdéle. Teď mám pleť jako dítě. Je tak hladká a vypnutá, je to skvělé. A pokud mám být jako Barbie, musím být pochopitelně bez vrásek, protože Barbie vrásky nemá. Na plastiky budu chodit klidně do osmdesáti,“ svěřila se Rachel v rozhovoru pro britský server Daily Mail.

Na kosmetických procedurách a plastikách je Rachel závislá, a když nemá v budoucnu naplánovaný nějaký zákrok, je nervózní a má deprese. „Začínala jsem s botoxem a procedurami, které nevyžadovaly anestezii. Jakmile ale začnete i s plastickými operacemi, začnete na nich být závislí,“ doplnila. Kvůli psychickým problémům se v minulosti potýkala i s anorexií. I z té ji prý ale dokázal vyléčit nový vzhled, díky kterému zapomněla na bolest spojenou se ztrátou syna.