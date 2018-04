Plastickou operaci si dobře rozmyslete

PLASTICKÁ CHIRURGIE V ČESKU ROZKVÉTÁ

Plastický chirurg by měl posoudit váš požadavek ze dvou hledisek.

Jednak, zjednodušeně řečeno, zdravotní hledisko, tedy zda se pro vás vzhledem k věku a stavu zákrok hodí, a zároveň posoudí i psychiku pacienta.

"Lékař musí zvážit, co si pacient od operace slibuje, a musí se s ním shodnout, protože pokud mezi nimi panuje nějaká vzájemná antipatie nebo nedůvěra, neměl by se do operace pouštět," vysvětluje pražský plastický chirurg Svatopluk Svoboda.

Za jak dlouho budu krásný?

Je samozřejmě rozdíl, zda člověk přišel třeba jen kvůli odstranění bradavičky, pak stačí pár minut, anebo zda plánuje významnou změnu tvaru prsů nebo nosu.

"Musím se na něj koukat, probrat s ním, proč mu vadí to, jak vypadá, a na to mi pět minut nestačí," říká Svoboda a tvrdí, že pokud někde klientům po vstupu do ordinace už rovnou vypisují operační termín, je to špatně.

Navíc by měl lékař i klientovi, který jde třeba na zákrok typu přišití odstávajících uší, kde není proč váhat, vysvětlit, co přesně jej při zákroku čeká, jak bude probíhat rekonvalescence a za jak dlouhou dobu bude úplně fit.

Podle toho je ostatně třeba zákrok naplánovat - obecně je ideální dobou pro tyto výkony podzim nebo jaro, vadí silné mrazy. Ve vedru je zase nepříjemné trávit dobu v obvazech či ve speciálním prádle, které je třeba po liposukci nezbytné.

Co všechno umí plastická chirurgie?

Plastická chirurgie se často zaměňuje s chirurgií estetickou, která se zabývá úpravou zevnějšku k dokonalejšímu vzhledu.

• Ve skutečnosti tvoří estetická chirurgie jen výrazně menší část oboru.

• Plastická chirurgie začala vznikat ve Francii po první světové válce, kdy se zprvu zabývala zejména nápravou následků válečných úrazů.

• Mezi hlavní směry, kterými se celá plastická chirurgie zabývá, patří dnes nápravy poúrazových stavů, chirurgie vrozených vad, především v obličeji. Dále chirurgická léčba kožních nádorů.

• Patří sem i chirurgie ruky, třeba přišívání odříznutých prstů a podobně. V těchto případech je nutné oddělenou část spolu se zraněným člověkem co nejdříve dopravit na nejbližší chirurgii, kde už zajistí spojení se specializovaným pražským nebo brněnským centrem zabývajícím se replantační medicínou, kde mohou následky úrazu napravit.

Mýty, otázky a odpovědi • Většina zákroků plastické chirurgie se musí platit

Je to nepřesné. Platí se za výkony kosmetické neboli estetické chirurgie, která je jen jednou z částí plastické chirurgie. Tento obor se mimo jiné zabývá i nápravou vrozených vad rukou, obličeje či genitálu nebo rekonstrukcí poúrazových stavů. • Mnohé zákroky estetické chirurgie může zaplatit pojišťovna

Jen výjimečně. Platí to pouze o zmenšování prsů v případě trvalých potíží se zády, které nejsou způsobeny například obezitou, anebo v případě drastického zhubnutí a následné plastické úpravy břicha. • Díky liposukci se hubne

Nikoliv. Liposukce neboli odsátí tuku z problémových partií není metodou hubnutí, ale slouží k úpravě postavy. Používá se například, když jinak štíhlá žena má problémy s tukem nahromaděným v oblasti stehen, kolen nebo břicha, kterého se nemůže zbavit cvičením ani dietou. • Hned po plastice vypadá člověk mnohem lépe

Nikoliv, jde to pomalu. Po některých zákrocích může trvat až rok, než se třeba nos definitivně "usadí" a vypadá tak, jak má. • Lze si přát třeba nos podle filmové hvězdy

Je to nerozumné. Ke každému obličeji se hodí jiný typ nosu, navíc ne všechny úpravy jsou možné a dobrý chirurg je musí umět posoudit a ty nereálné včas rozmluvit.