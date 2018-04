Plastické úpravy genitálií frčí

Skupina gynekologů uveřejnila v Britských lékařských listech článek, kde upozorňuje, že počet operativních zmenšení stydkých pysků ve veřejných nemocnicích se během posledních pěti let zdvojnásobil a činí teď ročně přes 800 zákroků.



"Čím dál tím víc žen je nespokojeno s tvarem, velikostí či proporcemi svých vnějších genitálií," uvádí se v článku.

Poptávka prý roste i díky článkům v ženských časopisech, které popisují možnosti pořízení "vagíny na objednávku", dále díky obecnému nárůstu kosmetických operací i díky internetovým reklamám privátních kosmetických klinik. Autoři článku tvrdí, že většina žen, které kosmetickou úpravu žádají, je ovlivněna idealizovanými a upravenými obrázky z pornografie. Zatím nepadá v úvahu, že by britské pojišťovny běžně hradily tyto operace. Nejprve by totiž bylo zapotřebí udělat výzkum, který by ukázal, zda tyto operace přinášejí ženám vůbec nějaký trvalý užitek.