Na plastiku není nikdy pozdě, i v pětaosmdesáti můžete vypadat dobře

Zdeně bude v létě šedesát let. Jiné ženy v jejím věku se starají o vnoučata a zahrádku a na péči o svůj vzhled nemají čas. Nebo spíš chuť. Tahle šedesátnice před pár týdny podstoupila plastickou operaci - na pražské klinice si nechala upravit horní a spodní víčka. Patří tak mezi stále se zvyšující procento žen, které chtějí dobře vypadat i ve zralém věku a jsou ochotny do této snahy investovat svůj čas, energii i peníze.

Tento trend potvrzuje statistika webu plasticka-chirurgie.info, podle níž si v roce 2006 nechaly vylepšit nějakou část těla čtyři procenta českých pacientek starších 51 let a v roce 2010 to bylo už šestadvacet procent.

Pod nůž v 85ti letech

"Mojí nejstarší pacientkou na estetickou operaci byla dáma ve věku téměř osmdesátipěti let, které opravdu moc prospěla plastika horních víček," říká Svatopluk Svoboda z Alfa Centra Lékařské Kosmetiky. "Toužila i po face-liftu, ale tuhle docela náročnou operaci si nakonec nechala rozmluvit. Samozřejmě že operujeme i starší pacientky, ty ale už ze zdravotní, nikoliv kosmetické indikace. Většinou potřebují odstranit nějaký kožní nádorek."

Ženy kolem osmdesáti let nejsou v ordinacích plastických chirurgů výjimečným jevem. Dámy ve zralém věku o sebe, na rozdíl od předchozích generací, pečují i v důchodu a dbají na svůj vzhled. To potvrzuje i další plastický chirurg Petr Chovan z kliniky Asklepion. "Ženy ve zralém věku nejčastěji vyžadují facelift a operaci očních víček," říká lékař, jehož nejstarší pacientce bylo 76 let.

"Medicína jde dopředu, prodlužuje náš věk a díky celosvětovému trendu mladosti se snažíme po celý svůj život dobře a mladě vypadat a udržovat se v kondici," vysvětluje Roman Kufa, vedoucí lékař Perfect Clinic.

Všichni lékaři se shodují, že klienti ve vyšším věku většinou dobře vědí, co chtějí, mají dostatek informací již při vstupu do ordinace plastického chirurga. Zajímají se nejen o tvář, není jim lhostejné ani tělo. Svatopluk Svoboda potvrzuje, že i prsní silikonové implantáty u žen po padesátce nebývají ničím neobvyklým.

Nejen obličej, ale i tělo

S tím souhlasí i primář oddělení plastické chirurgie pražského Ústavu lékařské kosmetiky Dušan Záruba a zároveň dodává, že prsa nejsou jediným místem na těle, které ženy ve vyšším věku řeší. Běžně se operují valy paží a stehen a břicho. "Ženy nad 60 let dnes zdaleka nejsou pasivní důchodkyně, jsou ve většině případů stále pracující ženy plné plánů do budoucna, a to i v partnerských vztazích."

Větší informovanost vede také k požadavkům na přirozený vzhled, jen málokterá dáma chce vypadat jako vlastní dcera či dokonce vnučka. Odstrašujících příkladů se najde na stránkách časopisů a bulvárních deníků dost. I když i u nás se najdou takové. Zde potom více než plastický chirurg pomůže psycholog.

Mezi pacienty žádajícími facelift, operaci víček nebo liposukci také už nejsou převážně bohatší lidé, jak bylo zvykem dříve. Ostravská klinika lékaře Otakara Lucáka na svém webu píše: "Asi nebudete věřit, ale mezi nejčastěji udávanými zaměstnáními pacientek jsou účetní, prodavačky, učitelky, ženy na mateřské dovolené."

I muži vyhledávají plastickou chirurgii

Pár tabu už plastická chirurgie zbořila dokonale, mezi nimi i to, že operace jsou výsadou žen. Na kliniky se stále častěji objednávají muži. Vyžadují podobné zákroky jako jejich protějšky, tedy operaci víček a facelift. Mají však smůlu v tom, že právě facelift u nich není tak bezproblémový. Zaprvé - mají jinou kvalitu kůže a kvůli mužskému hormonu testosteronu se jejich tělo hůř vypořádává s jizvami.

Navíc jim častěji řídnou vlasy a je těžké najít prostor, kam schovat řez. Muži ve vyšším věku by se také rádi zbavili větších břich, ale liposukce také není snadno proveditelná kvůli nižší elasticitě kůže. A také proto, že se jim tuk ukládá právě do břišní stěny a ne do podkoží jako ženám a liposukce řeší jejich problém jen částečně.

Pokud se rozhodnete pro plastickou operaci, dávejte si pozor na kvalitu i kvantitu. Nesnažte se soupeřit s královnami plastik typu umělohmotné zpěvačky Cher.