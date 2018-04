Nejoblíbenější plastická operace: korekce očních víček frčí i u mužů

Jen co primářka ústecké plastické chirurgie Blanka Vraspírová vyřídila přání budoucího pornoherce, našla si chvíli čas...

Co všechno vás čeká před tím, než podstoupíte plastickou operaci

Krásná prsa, malý nos, bříško bez převislého tuku. Plastická operace není to samé, jako jít do kadeřnictví. Bývá to i...