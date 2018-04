Zhubla a měla pokleslé tváře, rozhodla se pro výplně a omládla

Simone byla klasická „dietářka“. Snažila se pomocí všemožných diet zhubnout, ale nedařilo se jí to. Rozhodla se tedy pro gastrický bypass, aby se zbavila přebytečných kilogramů. V kombinaci s intenzivním cvičením se jí to nakonec povedlo a shodila 92 kilogramů.

Bohužel však na jejím těle byla všude povislá kůže, které se mohla zbavit jen plastickou operací.

S postavou pak byla po operaci velmi spokojená, ale trápila ji pro změnu povolená kůže v obličeji. Měla kvůli tomu neustále svěšené koutky.

„Rozhodla jsem se pro výplně tváří. Moje kůže ztratila pružnost a hodně poklesla. Teď jsem velmi spokojená. Tvrdě makám v posilovně, takže tělo jsem zpevnila. S tvářemi se ale nic jiného dělat nemohlo. Toto byla jediná možnost,“ sdělila žena, která svou proměnu pečlivě mapovala na svém profilu na sociální síti, aby povzbudila i ostatní lidi, kteří mají v plánu podobnou věc.

Podle Simone se stále na výplně v obličeji nahlíží jako na něco divného, byť plastika prsou nebo liposukce už jsou takřka běžnou záležitostí. „Pokud to pomůže, není důvod se na to koukat skrz prsty. Je to skvělá věc. Díky tomu teď vypadám zase o pár let mladší a hlavně jsem velmi spokojená a zase sebevědomá žena,“ svěřila se.

Z proměny je nadšený nejen partner, ale i celé okolí včetně rodiny, která je na ni náležitě pyšná. „Bylo to náročné. Celé to bylo náročné. Ale stálo to za to,“ doplnila Simone, která si po operativním zákroku v obličeji pochvalovala i velmi krátkou rekonvalescenci.

„Jen pár dní poté už jsem byla v pořádku a nic mě nebolelo. Výsledek byl znát hned. Bylo to rychlé. Jestli máte podobný problém, jděte do toho,“ dodala.