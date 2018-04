Plastická chirurgie v Česku rozkvétá

Lékaři nabízejí elixír mládí - čtěte ZDE

Operace, díky nimž mají lidé vypadat lépe či mladší, jsou stále populárnější.

Odhaduje se, že ročně za ně zájemci, v 95 procentech případů ženy, v zemi vydají více než jednu a půl miliardy korun.

Zřejmě nejdražší je zvětšování prsů, které včetně implantátů může stát až 65 tisíc korun.

Vyberte si kliniku pečlivě

Příčin stoupajícího zájmu je více. Jednou z nich bude bezesporu fakt, že klinik přibývá - zákroky lidé platí sami a pro úspěšného lékaře může být estetická chirurgie slušným zdrojem obživy, což přiznávají i sami lékaři.

Jenže pozor, mezi klinikami jsou i takové, jejichž lékaři nemají dostatečnou erudici a příslušná oprávnění. "Navíc jsou estetické zákroky velikou módou, ačkoli u nás stále ještě ne tolik, jako ve vyspělém světě," vysvětluje pražský plastický chirurg Svatopluk Svoboda.

Podle něj to není tím, že by tam byly zákroky levnější, lidé mají sice vyšší příjmy, ale operace jsou tam úměrně dražší. "Prostě to tam patří k bontonu a ženy se za operace tolik nestydí," soudí lékař, který mimo jiné působí i na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Češky se stydí

V přístupu k plastickým operacím se jednotlivé regiony liší - zatímco v Jižní Americe je dokonce v části společnosti takřka nutné mít svého plastického chirurga a své zákroky tam ženy probírají zcela veřejně, v Severní Americe už jsou ženy zdrženlivější a v Evropě ještě více.

V Česku se zatím plastikami netají například zpěvačka Dara Rolins, která si nechala zvětšit prsa a často dává k dobrému, jak je spokojená. "Přibylo výkonů i pracovišť, je vidět, že se společnosti daří lépe. Navíc sílí tlak na vzhled," vypočítá další příčiny stoupajícího zájmu lékař.

Mezi typické klienty plastických chirurgů patří manželky bohatých podnikatelů, pro které se placená úprava vzhledu stává další věcí, které si mohou za své peníze pořídit.

Právě tlak na to, že lidé musí vypadat dobře, přivádí k lékařům zabývajícím se úpravou vzhledu čím dál víc mužů. Zatím jich je maximálně pár procent, ale i tak je to výrazně více než před lety.

"Chodí na face lift - těmto úpravám se věnuje chirurgie stárnoucího obličeje. Nechávají si také upravovat nos a odstálé uši," popisuje plastický chirurg Svoboda.

Na druhou stranu stále existují lidé, kteří doufají, že jim lékař splní nemožné a že si díky nějaké úpravě domnělých nedostatků třeba zachrání vztah. Dobrý chirurg by proto měl se zájemcem probrat všechny aspekty jeho záměru.

Plastiky ano, ale bez přehánění

Zatímco někdo chirurgickou úpravu zevnějšku dlouho zvažuje a vedou ho k ní skutečně vážné důvody, pro jiného se může stát péče o zevnějšek včetně plastických operací významnou částí života a do jisté míry i koníčkem.

Pokud ke mně přijde plačící pětačtyřicetiletá dáma a stěžuje si, že si její muž našel po dvaceti letech manželství dvacetiletou dívku, a chce, aby ji zákroky razantně omladily, snažím se jí to rozmluvit, říká Svatopluk Svoboda.

Podobně postupuje nemálo plastických chirurgů - známý pražský lékař Jan Měšťák nedávno v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že odmítá šedesát až sedmdesát procent pacientek.

"Většině žen říkám, že zákrok nepotřebují. Řeknu jim, že vypadají dobře a že bych je v životě neoperoval, ani kdyby byly moje manželky," vysvětlil Jan Měšťák. Podle něj je navíc velký rozdíl v psychice klientek - některé se nedokážou vyrovnat ani se zanedbatelným handicapem, nad kterým by většina lidí mávla rukou.

Chci zachránit manželství

Je navíc velký rozdíl, zda zájemce nebo spíše zájemkyně chce operaci skutečně kvůli sobě, anebo proto, že si od ní slibuje splnění nesplnitelného. Například to, že díky jinému tvaru prsů se jí podaří zachránit manželství.

"Krachující vztah nezachrání žádná plastika," upozorňuje manželský poradce Petr Šmolka. Podle něj jde většinou jen o zástupný problém.

Stává se navíc, že žena, která podstoupila zkrášlující zákrok nikoliv kvůli sobě, ale na přání někoho jiného, může po čase chtít návrat do původního stavu, což může být i nemožné.

Pomohlo mi to psychicky

Na druhou stranu někdy může plastická operace člověku skutečně pomoci, ačkoli objektivně vzato, ze zdravotních důvodů ji nepotřebuje. Nicméně, může se stát doslova vzpruhou pro jeho psychiku.

Takový byl i případ dvaatřicetileté Daniely. Plastiku přiznává, ale jméno přesto zveřejnit nechce - vadilo by jí, kdyby se třeba kolegové dozvěděli, že byla na zkrášlujícím zákroku.

"Trápila jsem se tím, že moje prsy po kojení dvojčat nevypadaly tak jako předtím. Mému muži to nijak nevadilo a po pravdě řečeno, nebylo to tak strašné, ale já jsem se necítila dobře a třeba do sauny by mě nikdo nedostal," popisuje Daniela, co předcházelo jejímu rozhodnutí.

Na vytvarování ňader šla na konci mateřské dovolené a pak nastoupila, jak sama přiznává, s navráceným sebevědomím do práce. "Měla jsem výčitky, že je to zhýralost a že jsme třeba za ty peníze mohli jet k moři, ale zpětně nelituji."

Nicméně, jak tvrdí, žádný další zkrášlovací zákrok neplánuje, protože jí vadila bolestivost operace a zdlouhavá rekonvalescence. "Břicho už jsem si zpevnila sama cvičením. Dokonalé jako u modelek asi není, ale mně to stačí," dodává.

Psychicky může zákrok plastického chirurga pomoci i ženám, které přišly o prs kvůli zhoubné nemoci.

Kult věčného mládí

Stále častěji se mluví rovněž o tom, že pro některé lidi se stala péče o dokonalý vzhled náplní života a že tento prostředek povýšili na jeho cíl.

Svým loňským kontroverzním dokumentem Ženy pro měny to naznačila i režisérka Erika Hníková, která mimo jiné sledovala osudy několika žen, které se různými způsoby snažily dobrat svého ideálu krásy.

Jedna z jejích hrdinek, Eva Doležalová, se rozhodla zaplatit 50 tisíc korun za zvětšení a upravení prsů do tvaru, po kterém vždycky toužila. Neodradil ji ani velký výdej, ani bolest a pomalá rekonvalescence.

"Je to moje přání," zdůvodnila své rozhodnutí. Patřila tedy do skupiny zájemkyň, u nichž není třeba dlouho váhat, byť ji lékař upozornil, že vhodnější by bylo, kdyby na úpravu přišla dříve.

Operace se povedla, nicméně Eva nebyla úplně spokojená, a rozhodla se proto podstoupit ještě jeden zákrok. Na konec dokumentu hovoří o tom, že ještě zvažuje jednu operaci, protože na jednom prsu má dvorec kolem bradavky o dva milimetry větší.

O operace prsů se nicméně většinou zajímají spíše mladší dívky, které si je často nechávají zvětšovat. Zároveň je u nich hodně populární i úprava nosu.

Kolik bude stát moje operace? Ceny zákroků si stanovuje každá klinika sama, ale pohybují se ve všech na podobné úrovni. Zákroky estetické chirurgie si lidé, až na velmi řídké výjimky, platí sami. • Oční víčka - 8 až 10 000 korun

(Obě oči, vždy jen horní, nebo dolní víčka, pokud chce někdo upravit oboje, cena je zhruba dvojnásobná.) • Nos - 12 až 18 000 korun • Odstálé uši - 7 až 10 000 korun • Modelace prsů - 20 až 26 000 korun

(Za oba prsy, výjimečně, například kvůli chronickým bolestem zad, při odborném posouzení a schválení revizním lékařem může pojišťovna hradit zmenšení prsů.) • Zvětšení prsů - 12 až 18 000 korun

(Cena za oba prsy, bez implantátů. Jejich cena se pohybuje podle výrobce a typu mezi 20 až 45 000 korun.) • Plastická úprava břicha - 22 až 26 000 korun

(Výjimečně, například po drastickém zhubnutí, při odborném posouzení a schválení revizním lékařem může hradit pojišťovna.) • Liposukce - 7 až 10 000 za jednu lokalitu