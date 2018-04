Plánujte si zdraví na celý rok

Co se chystá na rok 2005 Pacienty čeká v ordinacích několik novinek, které se týkají prevence. • Pojišťovny by nově měly hradit takzvané CRP vyšetření, pomocí nějž lze z kapky krve hned v ordinaci zjistit, zda člověk trpí virovou nebo bakteriální infekcí a zda případně potřebuje antibiotika. Díky tomu by mělo být zamezeno jejich nesmyslnému předepisování, což je důležité zvláště u dětí. • Lékaři mohou nově rodičům nabízet kombinovanou hexavakcínu, očkování proti šesti nemocem najednou v jedné injekci. Dosud děti dostávaly v jedné injekci očkovací látku proti čtyřem nemocem - záškrtu, tetanu, černému kašli a haemophilové infekci. Nyní se k této čtyřkombinaci připojuje i obrna a žloutenka typu B. Složka chránící proti černému kašli v této vakcíně navíc neobsahuje celé buňky a je tedy pro děti šetrnější. Počet očkování se tak sníží o sedm. • Lékaři budou mnohem aktivněji nabízet mužům stanovení specifického prostatického antigenu. Jde o relativně jednoduché vyšetření na rakovinu prostaty. Předběžně se počítá s věkovou hranicí 50 let.