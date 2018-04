Plameňáci ovládli léto, ale ikonami jsou už šedesát let

Vlastně začalo už v šedesátých letech. Frčely plasty a designér Don Featherstone přišel s návrhem úplně nového zahradního doplňku – sytě růžového umělohmotného plameňáka. Americká předměstí se hned do jednonohých ptáků zamilovala, musel je mít každý. Když Featherstone před dvěma lety zemřel, napsal o něm dokonce magazín New York Times, že se ve své době nesmazatelně podepsal na tváři Ameriky.



Plastoví plameňáci se proměnili v symbol opečovávaných středostavovských zahrádek, synonymum pro okázalý nevkus a spolu s příchodem pop-artu taky pro napůl ironické nadšení pro všechno, co je tak kýčovité, až je to stylové.

Plastoví plameňáci Dona Featherstona Don Featherstone v roce 2007

Ze zahrádek do gay klubů

Tuto pověst růžového ptactva ještě podpořil režisér John Waters, když v roce 1972 natočil kultovní béčkovou komedii Pink Flamingos. Do hlavní role obsadil drag umělkyni Divine; její postava, kriminálnice Babs Johnsonová, si před svůj obytný přívěs nepořídila nic jiného než dva plastové plameňáky. Odstartovalo to jejich cestu z rodinného mainstreamu do gay subkultury, která v té době byla barevná, fascinující a podvratná zároveň.



Z růžových plameňáků se stali maskoti gay klubů a oblíbený doplněk drag queens, které v nich vystupovaly. Nosili se na náušnicích a přívěscích, na botách i v podobě vzorů. A právě v této specifické době a kultuře začala jejich cesta do módního světa, který se k nim čas od času vrací dodnes.

Plakát k filmu Pink Flamingos (1972) Návštěvnice dostihů v Ascotu (2011) Kolekce TIQE by Petra Balvínová (2014)

Jen růžová to může být

Letos plameňáci vyvolali zvlášť velký poprask. V různých podobách se objevili v letních kolekcích velkých jmen, jako jsou Valentino, Miu Miu, Mary Katrantzou nebo Anna Sui. Postupně pronikli i do řetězců, ať už jako vzor na šatech, plavkách a ponožkách nebo v podobě vtipných šperků, slunečních brýlí, obalů na mobily. Někdy v ostře růžové barvě, která připomene Paris Hiltonovou kolem roku 2000, jindy v módní, tlumenější „millennial pink“.



Kapitola sama pro sebe je plameňákový dekor. Na americké zahrady se růžoví ptáci vrátili hlavně v podobě nafukovacích lehátek. Splňují všechny podmínky úspěchu: jsou tak kýčovitá a přehnaná, až jsou vlastně šik. Zamilovaly si je celebrity včetně Miley Cyrusové, Justina Biebera nebo malé Suri Cruise. Navíc vypadají skvěle na Instagramu.



Komu vzorované oblečení a lehátka do bazénu nestačí, může zabrousit i do jiných oblastí dekoru. Plameňákový design najdete v odděleních domácího textilu, osvětlení (obrovským hitem jsou teď neonové lampy), kuchyňských potřeb i papírnictví. Velkým hitem jsou grafiky a plakáty, pro zvlášť zapálené fanoušky dokonce tapety.

Urban Outfitters Yvonne Ellen Lagom Design

Zatím nikam nejdou

I tato módní vlna jednou skončí, takže je dobré si položit otázku, jestli chcete do plameňáků investovat horentní částky, nebo si vystačíte s menším doplňkem. Každopádně se nebojte, že byste s nimi na podzim už neuspěli. V módě budou pořád. Chcete-li look po létu trochu pozměnit, zkuste přidat tmavší barvy nebo denim v jakékoli podobě. Džíny, sukně a džínové bundy s barevnými výšivkami rozhodně unosíte i v dalších sezonách.