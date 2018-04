Placentofágie: je libo placentu v polévce nebo v kapslích?

Placentofágie, neboli pojídání vlastní placenty, je mezi savci po porodu zcela běžná záležitost. A nejenom mezi nimi.

"V čínské, vietnamské, maďarské a italské kultuře je zvykem připravit placentu pro matku, nebo je známé pojídání části nebo celé placenty. Tyto kultury věří, že placenta je bohatá na živiny, které výrazně napomáhají zotavení, včetně zpomalení a zastavení krvácení a zvýšení produkce mateřského mléka," osvětluje problematiku dula Michaela Kalusová.

A co vlastně placenta po porodu obsahuje? Jsou v ní hormony oxytocin, kortizon, kortikoliberin a prolaktin. Je v ní také spoustu bílkovin, železa, vitaminy skupiny B a vitamin E. To vše by mělo matce po porodu pomoci zmírnit deprese, které jsou způsobeny náhlým výkyvem hormonů během porodu a s nástupem laktace v ženském těle.

Lasagne, koktejl i kapsle

A jak ji do sebe dostat? Čerstvá placenta se dá použít do koktejlu, lékaři ale konzumaci nevařené placenty nedoporučují ani zdravým ženám. Jedná se o lidskou tkáň, která by mohla být zdrojem infekce, problém je i s jejím rozkladem. Po internetu najdete spoustu dalších receptů - pálivá placenta po australsku, lasagne, špagety nebo třeba placentová polévka.

Pokud se vám při představě konzumace placenty zvedá žaludek, existuje i pro vás řešení. Podle receptu tradiční čínské medicíny ho pro západní svět objevila Američanka Jodi Selandrová v roce 2005. Placenta se uvaří, usuší, nadrtí a nadávkuje do gelových kapslí, které pak může matka pohodlně jíst. A právě tento způsob je v současnosti nejrozšířenější, udělala to tak třeba i herečka January Jonesová. Nebo Britka Rachel, která si o tom se mnou popovídala.

"Chtěla bych upozornit, že nejsme s manželem žádní hipíci. Ale po prvním dítěti jsem na tom byla dost mizerně. Mrzelo mě to, přišlo mi, že tím přicházím o neopakovatelné chvilky s dcerkou. Proto když jsem podruhé otěhotněla, hledala jsem způsob, jak se depresi vyhnout. A narazila jsem na placentu v kapslích," líčí zaměstnankyně pražské pobočky mezinárodní firmy. Pravé jméno nechce prozradit kvůli kolegům.

"Víte, tyhle věci každý hned odsoudí jako pověrčivost nebo čarodějnictví nebo bůh ví co. Proto o tom vím jen já a manžel. A samozřejmě britská dula, která mi kapsle připravila. Ostatně je to naše soukromá věc," dodává.

V Česku je to šedá zóna

V Česku ale na rozdíl od Británie nemáte zaručeno, že placentu v porodnici dostanete. Běžně je s ní nakládáno jako s biologickým odpadem a je zpopelněna, pokud žena nedá souhlas k lékařskému využití.

Podle zkušeností žen vám ji v některých porodnicích na vyžádání vydají, v jiných nikoliv, záleží na ochotě lékařů a sester.

Placenta se využívá také v kosmetice, homeopatikách nebo tinkturách a esencích. Jsou jí připisovány zejména účinky na regeneraci tkání a na emocionální rovnováhu, například při PMS.

Co na to věda?

A dají se tato tvrzení nějak věděcky dokázat? Je až s podivem, jak málo se této otázce vědci v minulosti věnovali. V podstatě existují pouze dvě studie - jedna z nich pochází z Československa z roku 1954. Týmu vědců pod vedením Evy Soykové-Pachnerové ze sledované skupiny 210 žen usilujících o laktaci hlásilo negativní výsledky 14 % z nich, zatímco většina (55,7 %) měla dobrou reakci, zbytek dokonce velmi dobrou reakci na placentu v kapslích. Dále se ale s výsledky příliš nepracovalo a placenta v kapslích u nás byla zapomenuta.

Druhá studie byla provedena nevadskými vědci letos a uveřejněna mimo jiné v deníku Las Vegas Sun. Z necelých 200 dotázaných žen jich většina zkonzumovala placentu v kapslích, některé ale i vařenou nebo syrovou, 96 % má s placentou kladné výsledky a 98 % by si to zopakovalo.

Problém je v tom, že studie nebyla vedena proti placebu, je tedy možné, že lepší regenerace, laktace a psychický stav mohou souviset s očekáváním zlepšení. "Víte, mně je jedno, jestli je to placebo, nebo ne. Možná to funguje jenom proto, že tomu věřím, ale na tom mi nesejde. Raději zaplatím za placebo, než se cítit pod psa," svěřila se mi matka dvou dětí Rachel.