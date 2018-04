Američanka se nechává vydržovat a chce, aby se tak živily i její dcery

Kvůli své „profesi“ si nechala zvětšit ňadra. Podstoupila čtyři plastické operace a nyní má prsa velikosti 8. Dále si také nechala třikrát upravit nos, denně cvičí, má nastavené vlasy, pravidelně chodí na kosmetiku a celý vzhled podtrhuje vyzývavým oblečením, které si nakupuje výhradě v luxusních obchodech.

„Jsem Sugar baby. A to znamená, že randím s velmi bohatými staršími muži, kteří si mě ukořistí. Nejsem prostitutka. Moje práce není jen o sexu. Můj současný sponzor do mě nejprve investoval 30 tisíc dolarů, než k něčemu došlo. Žena je pro něj odrazem jeho životního standardu,“ svěřila se Nina britskému serveru Daily Mail. Na tomto způsobu obživy jí nepřijde nic divného, podle Niny je to skvělý způsob obživy pro všechny ženy, které mají rády pohodlí a luxus.

„Muži by měli být džentlmeni, měli by o ženy pečovat a zahrnovat je luxusem a penězi,“ myslí si Američanka, která má dohromady čtyři děti.

Tento způsob obživy dokonce nadchnul i její dcery, které by se v dospělosti chtěly živit stejným způsobem. „Až budu velká, chtěla bych to dělat taky, protože pak se nebudu muset ničeho obávat. Muži mamku zajišťují a kupují jí krásné věci a zvou na výlety a dovolené a to je skvělé, tak by se pravý džentlmen měl k ženě chovat,“ svěřila se její nejmladší devítiletá dcera Juliana, která je obživou matky naprosto fascinována a obdivně k ní vzhlíží.

„Žádný jiný životní styl vám neposkytne tolik životních příležitostí. Procestovala jsem celý svět, vydělala spoustu peněz a potkala jsem opravdu galantní muže,“ dodala Nina.