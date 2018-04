Pivo vám nechutná a po víně vás bolí hlava? Tak vyzkoušejte cider

Ve světě se tenhle lahodný jemně perlivý a mírně alkoholický nápoj na bázi fermentovaného jablečného moštu pije už stovky let, Češi se s ním ale teprve opatrně seznamují. Nejvíc doma je v Anglii a ve Francii, ale oblíbili si jej třeba i obyvatelé Skandinávie nebo Španělé.

Cider, nebo cidre?

Jen v samotné Anglii se každoročně vypije okolo 500 milionů litrů cideru. A přitom není cider jako cider. Ten anglický se svým charakterem blíží spíše pivu – má nižší obsah cukrů, obsahuje více alkoholu a více tříslovin. Naproti tomu tradiční francouzský cidre disponuje bohatou šumivostí a vyšším obsahem ovocných cukrů. Připomíná tak nejvíce šampaňské, čemuž dopomáhá i shodný typ používaných lahví. Cider se ve Francii používá i k výrobě světoznámé brandy Calvados či k přípravě oblíbeného aperitivu jménem pommeau.

Docela dobrý nápad

Našinec, který si lahodný jablečný nápoj zamiloval při svých cestách po světě, měl donedávna velmi omezené možnosti jej popíjet i doma. Dovážený cider jste ve zdejších restauracích i prodejnách potkávali asi tak často jako jeptišku na diskotéce, a tak se pár nadšenců z Moravy sebralo a převedlo do praxe úsloví "Pokud něco nemůžeš sehnat, vyrob si to sám!" Výsledkem je Mad Apple, historicky první český cider, kterého se jen za první půlrok vypilo přes 20 tisíc litrů. A není to žádná prachsprostá napodobenina, nýbrž 100% přírodní jemně perlivý nápoj z kvalitních českých jablek, který obsahuje 6 % alkoholu a žádné přidané konzervační látky, barviva či ochucovadla.

Na začátku bylo jablko

"První pokusy probíhaly na jaře 2008 v improvizovaných podmínkách naší zahrady a byly spíše úsměvné," vzpomíná Lenka Beranová z první české firmy, která se rozhodla cider vyrábět. "Postupem času jsme ale pomocí experimentů s nejrůznějšími odrůdami jablek, stupni filtrace a dalšími kroky výroby vychytali všechny mouchy a dosáhli tak osvěžující a plnohodnotné chuti."

"Výrobní postupy vzešly ze zahraniční spolupráce s malými anglickými producenty cideru, kteří ještě stále dodržují klasické metody přípravy," přibližuje pozadí přípravy Václav Beran z výrobního a technologického oddělení firmy Mad Apple. Po řízené fermentaci jablečného moštu v nerezových nádobách je nápoj filtrován a následně stáčen do lahví, které jsou připraveny k šetrné pasterizaci. "Filtrace, která způsobuje ztrátu části chuťové složky, je nezbytným zlem. Bez ní by totiž nápoj nebyl dostatečně vizuálně estetický a v českém prostředí bez dostatečné tradice cideru by si jen těžko hledal své zastánce. Správná filtrace tak představuje docílení dokonalé rovnováhy, která lahodí současně zraku i chuti," dodává Beran.