Pivo, levný elixír krásy

Na český národní nápoj dá dopustit opravdu jen málokdo. Jeho spotřeba dosahovala podle údajů z roku 2004 neuvěřitelných 156,9 litru na obyvatele. Češi tak suverénně předběhli i takové pijáky, jako jsou Dánové (89,9 litru na osobu), Němci (115,8) nebo Irové (131,1).

Krásnější vlasy, nehty i pokožka

O blahodárných účincích vína na lidské zdraví se diskutuje již dlouho. Výzkumy ale ukazují, že ani pivo by nemělo být opomíjeno. I v tomto zlatavém moku se totiž nacházejí příznivé hodnoty prospěšných látek.

"Pivo obsahuje dále řadu proteinů a spektrum B vitaminů (dokonce ve větším množství, než jsou přítomny ve víně), které zvyšují kvalitu vlasů, nehtů a pokožky. V pivu je obsažena i řada iontů (jsou zastoupeny v různém množství, některých je ale v pivu méně než ve víně, např. železa). Antioxidanty, které obecně řečeno zpomalují stárnutí organismu, jsou obsaženy v pivu v přibližně stejném množství jako ve víně, liší se spíše typem (mají různý původ – chmel versus hrozny)," píší Z. Rokyta a M. Králíčková v knize Pivo a zdraví.

Pokud by se některé příslušnice něžnějšího pohlaví rozhodly pít tento nápoj od rána do večera, aby měly krásnější pleť, byly by zklamány. Stejně jako u drtivé většiny potravin a nápojů, i zde platí, že všeho má být s mírou. Doporučovanou denní dávku totiž tvoří pouze 1 půllitr tohoto zlatavého moku. Pokud byste se rozhodly přeci jen raději důvěřovat účinkům vína, zde je limit ještě nižší. Každý den by žena mohla vypít maximálně 2 decilitry.

Pozor na kalorie

Příznivé účinky by nicméně snadno mohly přebít ty negativní. Nesmíme totiž opomínat kalorickou hodnotu piva. Měli by si ho raději odpustit všichni ti, kteří usilují o snížení své váhy. Lidé snažící se udržet si svou hmotnost by měli pamatovat na rovnovážný příjem a výdej energie. V ideálním případě by si tak ti, kteří během dne nevykonávají fyzicky náročné aktivity, měli jít v průběhu dne například zacvičit, aby se přebytečné kalorie nehromadily.

Pokud jste zastánci vytrvalostních sportů, jako jsou maratony či náročné plavecké tratě, vyvarujte se konzumaci piva záhy před, v průběhu i po této aktivitě. Důvod je jednoduchý: vaše tělo má při těchto náročných sportech dost starostí samo se sebou. Jestliže organismus musí navíc zpracovávat alkohol, může docházet k přetěžování jater.

Riziko spontánního potratu

Konzumaci zlatavého moku by ženy měly výrazně omezit především v momentě, kdy se chystají otěhotnět.

"Bylo prokázáno, že pokud ženy pily více než půllitr piva či více než 2 dcl vína denně pravidelně v období jednoho roku před léčbou neplodnosti, množství jim odebraných vajíček se snižovalo až o 13% a stejný příjem alkoholu v průběhu 1 měsíce před léčbou téměř trojnásobně zvyšoval možnost neúspěchu léčby a dvojnásobně zvyšoval riziko spontánního potratu," konstatují Z. Rokyta a M. Králíčková.

Pití piva by měly ženy v ideálním případě zcela vynechat nejen v průběhu samotného těhotenství, ale i v době kojení. Alkohol, který se prostřednictvím piva dostane do organismu, proniká i do mateřského mléka. Dětem pravidelně konzumujícím takovéto upravené mléko hrozí narušení vývoje. Negativní vliv se projeví i po psychické stránce, neboť kojenci mateřské mléko nechutná, odmítá jej, a tím se zhoršuje vazba mezi ním a jeho matkou.